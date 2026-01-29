Så kan Europa få Donald Trump på knä

Hotet mot Grönland har äntligen fått europeiska ledare att inse att det inte lönar sig att krypa för Trump. I stället för det vanliga ”lågaffektiva bemötandet”, som Lars Calmfors så träffande kallar det, satte man den här gången hårt mot hårt.



Sverige och flera andra länder skickade trupper till Grönland. När Trump svarade med hot om strafftullar osäkrade EU sin så kallade handelsbazooka – ett nytt regelverk som möjliggör begränsningar av både import och export gentemot USA.

När europeiska fondförvaltare dessutom fick börsen att svaja genom att sälja av amerikanska tillgångar vek Trump ner sig. Mönstret är bekant från Trumps misslyckade tullkrig mot Kina i våras.

”Dåliga kort”

På Wall Street myntades då uttrycket TACO – ”Trump always chickens out”, eller Trump fegar alltid ur. Under onsdagen i Davos försäkrade Trump att han inte skulle ta Grönland med våld och att strafftullarna mot Europa dras tillbaka.

”Vi sitter med dåliga kort på hand i spelet mot Trump”, skriver Lars Calmfors, eftersom vi är både militärt och ekonomiskt beroende av USA.

Men mot en feg och dålig spelare behövs inte en royal flush.

Kostar att dumpa USA

Dessutom har vi ett trumfkort. Europa äger amerikanska finansiella tillgångar till ett värde av runt 8 biljoner dollar – nästan dubbelt så mycket som resten av världen tillsammans. Som förra veckans turbulens på börsen visade räcker det med att dumpa en bråkdel av dessa för att få Trump att backa.

Om europeiska fonder säljer sina innehav av amerikanska statspapper kan det få amerikanska räntor att stiga. Visserligen kan den amerikanska centralbanken köpa upp dem i stället, men det är inte säkert att centralbankschefen Jerome Powell är så sugen på det i nuläget.



Tidigare i år drog nämligen Trump igång en rättsprocess mot honom med falska anklagelser.

Att sälja amerikanska tillgångar har dock sitt pris. Det driver upp värdet på europeiska valutor och slår därför mot exporten. Det gör både USA och Kina mer konkurrenskraftiga. Vill vi använda det vapnet får europeiska länder vara beredda på att sälja färre varor till omvärlden och fler till varandra.

Djupare EU-integration behövs

En härdsmälta på den amerikanska börsen skulle också sänka värdet på svenska ISK och pensionsfonder. Staten hade behövt skjuta till pengar för att trygga pensionerna.

Ett annat problem som uppstår när amerikanska statspapper tappar sin status som säkra tillgångar är att Europa behöver alternativ. Nationalekonomen Olivier Blanchard lyfter i sammanhanget fram den gamla idén om gemensam EU-upplåning, så kallade eurobonds.



Sverige har tidigare varit motståndare, eftersom vi reflexmässigt brukar motsätta oss allt som EU föreslår – särskilt om det kan hjälpa lata sydeuropéer som inte kan hålla lika hårt i sina pengar som vi.

Men om vi menar allvar med att straffa Trump behöver vi bygga upp Europas egen köpkraft och industri. Vi behöver flytta investeringar och produktion till Europa och använda politiken för att bygga industriell kapacitet.



I längden är djupare EU-integration den bästa garanten för att kunna avvärja Trumps hot utan att själva behöva dra ner templet över våra huvuden.