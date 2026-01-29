”Ni kan kalla det något annat – men vi jobbar fortfarande på minuter”

Varför stannar vi kvar i vården? Den ständigt överhängande rädslan för att inte kunna betala månadens räkningar, i kombination med en hög nationell arbetslöshet, håller oss i schack.

Trygga anställningar växer inte på träd. Fråga bara de timavlönade som avslutas dag 360. På dag 361 är arbetsgivaren, enligt lag, skyldig att erbjuda tillgängliga vikariat – och det vill de inte göra.

Människor som duger att arbeta i 360 dagar, anses dag 361 vara outbildade och ovälkomna.

Kvalitet? Nej tack!

Hela organisationen runt vård och omsorg är felaktigt uppbyggd. Administrativ personal styr planeringen i stället för undersköterskorna som arbetar med brukarna.

Cheferna byggs in i mötesbubblor med en skyddande vägg av administrativ personal, och har sällan grepp om arbetets verklighet.

Chefer och administrativ personal – som aldrig satt en fot ute hos Malmöborna – planerar in brukare på tio minuter för att byta kläder, borsta tänderna och gå på toaletten.

Men hur lyckas vi? Hur lyckas personalen med så korta besök? Jo, för vi springer alltid snabbare. Vi saktar aldrig ner. Kvalitet? Nej, tack!

I stället för att ställa frågan om hur vi kan uppnå en trygg och säker vård och omsorg för de äldre så testar Malmö Stad gränserna för hur snabbt en undersköterska kan springa.

När vi sedan sjukskrivs, så blir vi Försäkringskassans problem.

En ”upplevelse” av minutstyrning?

Malmö Stad vill dessutom inte kalla arbetssättet inom hemtjänsten för minutstyrning, utan beskriver det i stället som en upplevelse av minutstyrning. Säg mig, är det verkligen bara en upplevelse?

Viktigt att ha med sig är att Socialdemokraterna inför förra valet skakade hand med Kommunal om att arbeta bort minutstyrningen i hemtjänsten under mandatperioden.

Det har ännu inte skett och nu är det valår igen.

Vill politikerna ha våra röster?

Vill Malmö Stad att vi ska orka arbeta kvar och vill politikerna ha arbetarnas röster, så får löften om satsningar synas och kännas – i lön och i arbetsmiljö.

Anställ fler. Sluta utnyttja duktiga vårdbiträden och utbilda dem i stället. Anställ chefer med arbetsmiljökompetens.

Den som vill djupdyka i politikernas beslut och förvaltningarnas mål kan se att en av de stora frågorna som behandlas är ”chefers förutsättningar”.

Prata i stället om arbetarnas förutsättningar, för i slutändan är det vi som gör jobbet.

Med eller utan chefer att tillgå.

Cáit Wallace undersköterska och facklig företrädare Malmö Vård och Omsorg