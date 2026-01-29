Fackets larm om vården av äldre: ”På väg att gå sönder”

Artikeln i korthet Bara 15 procent av personalen anser att bemanningen är tillräcklig varje dag, och majoriteten upplever att det saknas tillräckligt med kollegor i någon utsträckning, visar Kommunals nya rapport. Situationen har förvärrats sedan fackets senaste rapport 2021.

Utbildade undersköterskor inom äldreomsorgen minskar samtidigt som antalet äldre ökar, vilket leder till förseningar i hjälpen och att viktiga moment stressas igenom.

Kommunal kritiserar politikerna för att ha "vänt ryggen åt äldreomsorgen" och kräver en nationell översikt av bemanningsläget, höjda statsbidrag och nationella riktlinjer för att förbättra situationen.

Underbemanning har blivit ”ett normalläge – nästan en norm i den svenska äldreomsorgen”.

Så beskrivs läget i Kommunals nya rapport, där 12 000 anställda i äldreomsorgen fått svara på frågor om vardagen på jobbet.

Bara 15 procent av personalen svarar att bemanningen är tillräcklig varje dag – och 43 procent anser att den sällan eller aldrig är det.

Fler äldre – färre undersköterskor

Sedan fackets förra undersökning 2021 har situationen dessutom blivit värre. Då var det 37 procent som svarade att de sällan eller aldrig har nog med kollegor, jämfört med 43 procent nu.

I rapporten framgår också att antalet utbildade undersköterskor i äldreomsorgen minskar, samtidigt som de äldre blir fler.

Och att ständigt vara kort om folk får konsekvenser för de äldre, enligt personalen i undersökningen.

Hjälp blir försenad, personalen hinner inte följa upp hur de äldre mår och viktiga moment stressas igenom.

Kan inte ge god omsorg

Minst en gång i veckan innebär den låga bemanningen till och med en risk för de äldre, svarar 43 procent av personalen. Nära en femtedel menar att riskerna finns där varje dag.

Sällan eller aldrig finns det förutsättningar att ge en god omsorg varje dag, svarar var femte. För 36 procent av de tillfrågade finns det förutsättningar att ge god omsorg varje dag.

“Det här är inte bara siffror – det är människors vardag. Det är äldre som lämnas utan trygghet och personal som går hem med samvetsstress”, säger Kommunals ordförande Malin Ragnegård i ett pressmeddelande.

Malin Ragnegård, ordförande för Kommunal.

Kommunal: Politikernas fel

Samtidigt som svenskarna blir allt äldre blir de äldres behov allt tyngre.

Fler är multisjuka, fler har demens och fler skrivs ut snabbt från sjukhus. Det gör att äldreomsorgens personal måste hantera mer avancerade insatser – ofta i hemmet, konstaterar facket.

Eftersom kollegorna samtidigt blir färre så får de äldre inte sina behov tillgodosedda, menar Kommunal.

Därför riktar de en rejäl känga åt politikerna, som de anser har ”vänt ryggen åt äldreomsorgen” – och kräver nu flera åtgärder för att bryta krisen.

Facket vill att regeringen skapar sig en nationell lägesbild av hur bemanningen ser ut runt om i landet, samt höjda statsbidrag och nationella riktlinjer för bemanning.

’’Äldreomsorgen är på väg att gå sönder. Våra medlemmar gör sitt yttersta varje dag, men orkar inte längre täcka upp för en kronisk personalbrist”, säger Malin Ragnegård.