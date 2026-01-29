70 personer, cirka 20 procent av tjänstemännen, på Lykos olika kontor riskerar uppsägning.

Bolaget har huvudkontor i Vansbro och Stockholm och mindre kontor på flera platser i Europa. Beskedet skapar oro även på bolagets lager i Vansbro.

– Alla känner alla här i Vansbro och det kan påverka många. Det blir såklart väldigt oroligt och många frågor. Men jag har inte några svar. Jag fick veta detta i morse, säger Jenny Hermansson, klubbordförande på lagret.

Måste spara 100 miljoner

Lyko måste spara 100 miljoner kronor på grund av ett försämrat resultat.

Det beror bland annat på mer konkurrens, prispress och ett förändrat kundbeteende.

– Vi ser att kunder väljer billigare produkter och att kundkorgarna blir mindre, säger Tom Thörnblom, kommunikationschef på Lyko.