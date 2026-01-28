Två döda i arbetsolycka utanför Söderhamn

Larmet kom till SOS Alarm strax efter klockan 13 på tisdagen, och polis, räddningstjänst och ambulanshelikopter skickades till en arbetsplats i Bergvik utanför Söderhamn.

Två män fördes till sjukhus, men deras liv gick inte att rädda.

Hur olyckan gick till vill inte polisen ge några detaljer om.

– Med hänsyn till förundersökningssekretessen vill vi inte säga något mer om vad som hänt , säger polisens presstalesperson Wayne Seretis.

Traktordäck sprängdes

Men enligt uppgifter till SVT skadades de två männen när ett traktordäck exploderade på arbetplatsen.

Polisen spärrade av området för teknisk undersökning och har inlett en förundersökning om grovt arbetsmiljöbrott, grovt vållande till annans död. I nuläget finns ingen misstänkt.

På tisdagskvällen aktiverade Söderhamns kommun sin krisstödsgrupp. Bland annat erbjuds anhöriga och andra drabbade stöd i Bergviks kyrka, skriver Söderhamns-Kuriren.

