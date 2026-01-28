Artikeln i korthet Ungdomshemmet Vemyra, utanför Sollefteå, riskerar att stängas efter våldsamma incidenter och kritik från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Personalomsättningen på Vemyra har varit hög, vilket skapat brist på stabila rutiner och utbildning. Trots detta menar vissa anställda att situationen inte är lika kritisk som Ivo beskriver och att mer stöd och resurser behövs för att hantera problemen.

Det finns dock hopp för förbättring med en ny engagerad institutionschef som arbetat för att bringa ordning, även om nedläggningshotet kvarstår.

Efter fler våldsamma händelser kan ungdomshemmet Vemyra utanför Sollefteå tvingas stänga.

En rättslig process avgör nu om Statens institutionsstyrelse (Sis) får fortsätta driva verksamheten. 75 jobb hotas.

– Klart det finns en oro, säger behandlingspedagogen Jennie Salomonsson, som har jobbat på Vemyra i nio år.

Förbjöd verksamheten

I november stängdes Vemyra hastigt av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, som bland annat pekar på mycket allvarliga våldsincidenter och brister i personalens kompetens.

Enligt Jennie Resin, förhandlingsansvarig för fackförbundet Seko på Vemyra, har personalen inte har fått den utbildning och kompetensförhöjning som behövs.

– Det finns otroligt mycket eldsjälar på Vemyra, men de behöver rätt förutsättningar för att göra sitt jobb, säger hon.

Upprepat våld

Facket menar också att det har varit många chefer och anställda som har börjat och slutat, vilket har skapat brist på strukturer och tydliga rutiner. Det har lett till att personalen har varit osäkra på hur de ska hantera hotfulla situationer innan de eskalerar.

Ivo har fått uppgifter om upploppsliknande situationer och att ungdomar tidvis har tagit över avdelningar.

Samtidigt har personal blivit utsatta för våld 84 gånger under fjolåret och i flera fall behövt söka vård.

Våldet på Vemyra Ungdomshemmet Vemyra har skakats av flera våldsamma händelser de senaste månaderna. Här är några av dem: 1 oktober 2025 En anställd attackeras av tre ungdomar. De slår och sparkar den anställde i huvudet och på överkroppen. Den anställde skickas till akuten som konstaterar hjärnskakning, chock, blåmärken och sår. 27 oktober 2025 En ungdom slår en anställd över näsan och ögat med knytnäven, så att det uppstår näsblod. I efterföljande tumult får den anställde ytterligare sparkar. En stund innan har en i personalen sparkats på benet och blivit hotad med ett handtag. 4 november 2025 En anställd blir skallad fyra gånger av en ungdom, varav huvudet även slogs i den bakomliggande väggen. Samma dag får andra ta emot slag mot huvud, bröstkorg och rygg. De blir dragna i håret, dödshotade och sparkade. En anställd får sitt finger brutet i tumultet. 6 november 2025 En anställd blir inkastad i en betongvägg och slagen i huvudet. Personen fördes till akuten. Hade ont i huvudet, nacken, var illamående och yr. Källor: Arbetsmiljöverket, Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) Läs mer

Håller inte med Ivo

När det har saknats trygghet i personalgrupperna har ungdomarna testat gränser, menar Jennie Salomonsson och Jennie Resin.

– Om personalen är osäker känner ungdomarna av det, säger Jennie Resin.

Men även om det har varit stökigt på Vemyra, anser varken hon eller Jennie Salomonsson att situationen har varit så illa som Ivo anser.

– Jag tycker inte att det ska stänga. Sedan förstår jag att Ivo behöver utreda saker som sker. Men de behöver se vad det är som verkligen har hänt, säger Jennie Resin.

Stor personalomsättning

Vemyra har länge dragits med svårigheter att rekrytera och bemanna ungdomshemmet.

Det var också ett av skälen till att Sis själva ville lägga ned verksamheten 2024.

Efter starka protester backade de från planerna.

Sedan dess har Sis jobbat för att locka personal och chefer, men det har varit svårt. Personal har lånats in från andra ungdomshem och flera chefsposter har varit vakanta.

Tar nu emot pojkar

Ungdomshemmet har också ställt om verksamheten.

Från att ha hyst flickor med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk, tar man nu i stället emot pojkar med samma problem.

– Då ändrades också själva arbetssättet och arbetsstrukturen, säger Jennie Salomonsson.

I samband med det slutade mycket personal och inskolningen av ny personal har inte riktigt fungerat, förklarar hon.

Därför har utbildningen brustit

Jesper Lindberg, som är pressekreterare på Sis, pekar på den stora personalomsättningen och att det har varit svårt att rekrytera till ungdomshemmet. Det har även påverkat utbildningen av personal.

– Vi har haft en vakanssituation bland inte minst enhetschefer som lett till att oerfarna medarbetare inte fått det stöd man behövt. Emellanåt har vi behövt skjuta på vissa utbildningar, på grund av verksamhetens behov av medarbetare på plats, säger han.

Nu inväntar Sis besked från förvaltningsrätten.

– Under tiden bedriver vi verksamhet på avdelning Utsikten med ett fåtal unga placerade. Verksamheten är fortsatt förstärkt med medarbetare från annat ungdomshem. Det pågår rekryteringar av bland annat enhetschefer, psykologer och säkerhetssamordnare, säger Jesper Lindberg.

Hopp för framtiden

Trots att det finns en risk för att ungdomshemmet kan läggas ned, finns det också hopp.

En ny institutionschef har anställts under hösten som både Jennie Salomonsson och Jennie Resin lovordar. De hoppas att han ska få ordning på situationen.

– Han är engagerad och det behövs, säger Jennie Resin.

Hon tror att nyckeln blir att jobba ihop arbetsgrupperna, så att alla har ett liknande förhållningssätt och en samsyn i hur man ska jobba med ungdomarna.

– Man behöver jobba med att skapa en öppenhet och trygghet i personalgrupperna, så att man vågar säga om man är osäker och behöver stöd, säger hon.

På så sätt kommer ny personal att vilja jobba kvar, tror Jennie Resin.

”Älskar sitt jobb”

Hon poängterar också att många i personalen stannat kvar på ungdomshemmet, trots den kaotiska tid som har varit.

– Det finns så otroligt engagerad personal på Vemyra som älskar sitt jobb. Trots nedläggningshot från Sis och nu från Ivo har de valt att stanna kvar, säger Jennie Resin.

Jennie Salomonsson har nu valt att säga upp sig. Men hon säger att hon alltid har brunnit för Vemyra och det viktiga arbete som görs för ungdomarna.

– För mig har det aldrig varit att gå till ett jobb för att tjäna pengar. Jag har gått dit av ett syfte, att skapa förändring.