På tisdagen var socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall (M) i riksdagens socialutskott och besvarade frågor om väktare inom LSS, efter Arbetets och Kommunalarbetarens granskning Uniformerad omsorg.

Socialministern Camilla Waltersson Grönvall, (M), var i veckan på plats i riksdagens socialutskott för att svara på frågor bland annat om hur väktare används inom LSS. Detta efter Arbetets och Kommunalarbetarens granskning Uniformerad omsorg.

Granskningen visade bland annat hur 23-åriga Isabelle Lötell, som har autism, tvingades leva med väktare nära inpå sig en stor del av sina vakna tid. Isabelles egna filmer avslöjade hur väktare följde efter henne på nära håll på promenader och höll vakt utanför hennes dörr.

”Viktigt gå till botten med orsaker”

Tanken med LSS-boenden är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra. Väktarna ska skydda mot våld, men både boende, anhöriga och personal har vittnat om hur de snarare skapar mer oro.

Se väktarna följa efter Isabelle Lötell:

Camilla Waltersson Grönvall försvarar väktarnas närvaro:

– Vi läste bara häromdagen om en person som hade strypts på ett boende. Hade det funnits en väktare hade den personen förmodligen inte farit så illa.

Men hon säger också att det är viktigt att gå till botten med vad som ofta är orsak till att liknande situationer uppstår.

– Personalens förmåga att möta enskilda boende är naturligtvis jätteviktig för hur man kan avvärja allvarliga och våldsamma situationer.

Ser brister i kompetensen

Hon pekar på att äldreomsorgslyftet, som ger rätt att utbilda sig på arbetstid, från i år även gäller anställda på LSS-boenden. Samt att ett kompetenscenter rörande personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism är under uppbyggnad på Socialstyrelsen.

Ser du det främst som ett tecken på bristande kompetens att väktare behövs?

– Vi har alla ett behov av att bli förstådda och finns det ett behov av språkstöd och personalen inte besitter kompetensen i det är det inte svårt att förstå att det ökar graden av frustration.

Hon menar alltså att regeringen gör sin del genom kompetenssatsningar. Men betonar att det är ett kommunalt ansvar att säkerställa rätt bemanning och kompetens inom LSS – och vid behov tillföra resurser.

– Jag kan inte lämna några besked, eftersom det här är kommunala beslut, säger hon.

Kompetenssatsningar Äldreomsorgslyftet har gett personal i äldreomsorgen möjlighet att öka sin kompetens på arbetstid, exempelvis har många vårdbiträden utbildat sig till undersköterskor. I år breddas satsningen så att även LSS-personal omfattas. Men både facket Kommunal och arbetsgivarna i Fremia har uttryckt oro över att satsningen inte räcker till, något Kommunalarbetaren tidigare rapporterat om. Ett nytt kompetenscentrum om intellektuell funktionsnedsättning och autism är under uppbyggnad hos Socialstyrelsen. Centret ska samla, strukturera och sprida kunskap. Regeringen har i samband med beslutet hänvisat till tidigare kritik mot att det inom LSS funnits bristande kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar och om vad enskilda behöver. Läs mer

”Väldigt stor besvikelse”

Vänsterpartisten Nadja Awad tog initiativ till att kalla ministern till utskottet.

– Jag tänkte jättemycket på Isabelle som ni har skrivit om och hur hon har övervakats i sitt eget hem, säger hon om sin utgångspunkt.

Nadja Awad (V).

Hon var inte imponerad av svaren från Camilla Waltersson Grönvall efter mötet.

– Det var en väldigt stor besvikelse.

Nadja Awad välkomnar utbildningsinsatserna men säger att det krävs annat arbete också – och pengar. Hon menar att statliga medel behövs för satsningar på kvalitet och trygghet, men att regeringen vill överlåta allt ansvar till kommunerna.

På kommunal nivå har politiker i Göteborg reagerat på granskningen. I februari väntas ett beslut om att väktare inte ska användas systematiskt i LSS-verksamheter i staden klubbas.