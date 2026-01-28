Egentligen skulle det inte vara möjligt – på grund av facket IF Metalls omfattande strejk mot Tesla som varit igång i över två år.

Strejken innebär att alla jobb som görs för Tesla ska blockeras – från transport av nya bilar till reparationer och installation av laddstolpar.

Men på parkeringen i Arlandastad står trots allt åtta stycken nya Tesla-laddare och erbjuder sina tjänster till eltörstiga bilar.

Och ingen vet hur de kom dit.

– Vi håller på och utreder det, säger Tomas Jansson, ombudsman på facket Elektrikerförbundet.

Kopplas till ”megapack”-batteri

Både de och IF Metall har varit på plats vid laddstationen och tittat på hur det hela gått till.

Normalt sett kommer elen från en direkt nätanslutning, men någon sådan har inte kunnat göras på grund av fackens blockader.

I det här fallet drivs stationen i stället av ett stort batteri – ett så kallat “megapack” – som någon ställt vid parkeringen. På det sättet har Tesla kommit runt blockaderna.

Men även batteriet behöver ju laddas.

Elkablar vid laddstolparna i Arlandastad.

Facket: ”Försöker få kontakt”

Därför har någon dragit flera långa kablar i området fram till batteriet. Vem som förser dem med ström är okänt – men det jobbar facken för att ta reda på.

– Vi försöker få kontakt med de fastigheter som elen dras till, och ska kontrollera om bolagen har kollektivavtal. Har de inte det ska vi försöka få dem att teckna, säger Tomas Jansson.

Elektrikerförbundet ska också kontrollera om företagen är registrerade på Elsäkerhetsverket och har auktorisation för att utföra elarbete.

Kan bryta mot lagen

Om inte, kommer facket att göra en polisanmälan – för olaglig elhandel, säger Tomas Jansson.

Och IF Metall har redan larmat myndigheter från sitt håll.

I veckan skickade fackförbundet en anmälan till Energimarknadsinspektionen – för att få dem att utreda om bolagen som förser stationen med ström bryter mot lagen.

– Vi får se vad myndigheten kommer fram till. Men man måste ha tillstånd för att jobba med elhandel – och det är olagligt att sälja ström i andra hand, säger Peter Lydell, ombudsman på IF Metall.

Under tiden tittar facket också vidare på om det finns mer de kan göra för att stoppa Tesla från att komma runt strejken.

Blir det nya blockader mot företag som hjälper Tesla?

– Det är mycket möjligt. Vi jobbar med flera åtgärder, vad det blir får vi se framöver.