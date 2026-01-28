Under tisdagen meddelade livsmedelsföretaget Paulig att man vill stänga Santa Marias kryddfabrik i Mölndal och flytta kryddproduktionen till företagets anläggning i Estland.

Bakgrunden handlar enligt företaget om att effektivisera produktionen och sänka kostnader.

Livs kritiskt

Sammanlagt varslas 105 personer i Mölndal och fackliga förhandlingar har inletts.

Om förslaget blir verklighet är planen att flytten ska vara genomförd senast sommaren 2027.

Livs är kritiskt till planerna. Förbundet pekar på att nedläggningen kommer i läge där arbetslösheten i Sverige är bland de högsta i Europa, samtidigt som trygghetssystem som a-kassan har urholkats.

– I det ljuset känns beskedet extra tungt. När ett lönsamt företag, i jakt på ännu högre vinster, väljer att flytta produktionen utomlands upplevs sveket mot de anställda särskilt smärtsamt, säger Natasa Stojkovic i ett pressmeddelande.

Vill ställa krav på företag

Hon anser också att frågor om beredskap och livsmedelsproduktion behöver tas på allvar.

– I en tid då beredskap, försörjningstrygghet och livsmedelsproduktion lyfts som avgörande samhällsfrågor borde det vara självklart att produktion i Sverige värnas och utvecklas, inte avvecklas.

Förutom stärkta trygghetssystem vill Livs att man från politiskt håll skapar tydliga incitament för företag att stanna kvar och investera i Sverige, särskilt när verksamheterna är lönsamma.

– I dag är det alltför billigt att lägga ner och flytta en produktion. Det finns för få krav på företag att ta det samhällsansvar som rimligen borde följa med att verka och tjäna pengar i Sverige. Det är ett systemfel, och det är hög tid att det tas på allvar. Detta är inte bara en fråga om enskilda jobb, utan om ansvar. Ansvar gentemot de anställda, mot lokalsamhället och mot Sverige som land, säger Natasa Stojkovic.