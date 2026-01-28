 Gå till innehållet
Gå till startsidan

Ett bättre arbetsliv kräver modig journalistik

Sök

Jämnt i ackordstoppen 2025 – den här avdelningen hade högst ackord

Det var ruskigt jämnt i ackordstoppen under förra året.

Nyheter
Två byggnadsarbetare som bär hjälmar och rutiga skjortor inspektörer elektriska ledningar i en panel.

Foto: Shutterstock-TT (Genrebild)

Guldmedaljen går till avdelning 5 med ett ackordssnitt på 277 kronor, silvret till avdelning 2 med 276,10 kronor och bronset kniper avdelning 16 med 274,70 kronor. 

Se hur din avdelning ligger till

AvdelningAckord kronor per timme
Avdelning 5277
Avdelning 2276,1
Avldening 16274,7
Avdelning 18274,3
Avdelning 8266
Avdelning 31266,6
Snitt samtliga avdelningar264,38
Avdelning 20264,3
Avdelning 10261
Avdelning 1259
Avdelning 28254,7
Avdelning 21251,3
Avdelning 26250,7
Avdelning 15175,1
Källa: Elektrikerna
Läs mer