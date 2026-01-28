Guldmedaljen går till avdelning 5 med ett ackordssnitt på 277 kronor, silvret till avdelning 2 med 276,10 kronor och bronset kniper avdelning 16 med 274,70 kronor.

Se hur din avdelning ligger till Avdelning Ackord kronor per timme Avdelning 5 277 Avdelning 2 276,1 Avldening 16 274,7 Avdelning 18 274,3 Avdelning 8 266 Avdelning 31 266,6 Snitt samtliga avdelningar 264,38 Avdelning 20 264,3 Avdelning 10 261 Avdelning 1 259 Avdelning 28 254,7 Avdelning 21 251,3 Avdelning 26 250,7 Avdelning 15 175,1 Källa: Elektrikerna Visa hela tabellen