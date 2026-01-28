Jämnt i ackordstoppen 2025 – den här avdelningen hade högst ackord
Det var ruskigt jämnt i ackordstoppen under förra året.
Guldmedaljen går till avdelning 5 med ett ackordssnitt på 277 kronor, silvret till avdelning 2 med 276,10 kronor och bronset kniper avdelning 16 med 274,70 kronor.
Se hur din avdelning ligger till
|Avdelning
|Ackord kronor per timme
|Avdelning 5
|277
|Avdelning 2
|276,1
|Avldening 16
|274,7
|Avdelning 18
|274,3
|Avdelning 8
|266
|Avdelning 31
|266,6
|Snitt samtliga avdelningar
|264,38
|Avdelning 20
|264,3
|Avdelning 10
|261
|Avdelning 1
|259
|Avdelning 28
|254,7
|Avdelning 21
|251,3
|Avdelning 26
|250,7
|Avdelning 15
|175,1