Debatten kring karensavdraget visar varför facket behövs

”Varför?”

Som fackligt aktiv i värvartagen är det den i särklass vanligaste reaktionen. Jag lockas till att svara:

”Därför.”

För mig är det självklart att vara fackligt ansluten. För mig är det givet att organisera mig för att skapa trygga arbetsförhållanden.

Jag vet vad som kan hända om vi inte sluter samman i en stor, trygg och solidarisk massa som agerar motpart till arbetsgivaren.

Gör våra arbetsliv drägliga

För att kunna värva nya medlemmar till facket, samt att övertyga de som vill lämna att stanna kvar, krävs argument.

Den potentielle medlemmen undrar vad facket kan hjälpa just hen med. Den skeptiske medlemmen frågar vad facket någonsin gjort för hen.

Jag kan rabbla försäkringar och medlemsförmåner. Jag kan berätta om stödet på arbetsplatser i form av arbetsplatsombud och skyddsombud. Jag kan erbjuda fackliga utbildningar.

Det jag egentligen vill är att förmedla det större perspektivet. Jag vill ge en komprimerad historielektion och en bild av hur det sett ut för den svenske arbetaren de senaste århundradena.

Jag vill visa på facklig kamp och framgång och jag vill vara tydlig med hur den än i dag påverkar oss och gör våra arbetsliv drägliga.

Jag vill skrika ut att ingenting av detta är självklart, det kan när som helst tas ifrån oss.

Jag vill få den potentielle medlemmen och den skeptiske medlemmen att förstå skillnaden mellan lag och kollektivavtal.

Att arbeta fackligt och att arbeta politiskt är för mig att ständigt ha en blick på visionen, att veta varför.

Trygga jobb och rätt lön

Kommunal vill till exempel slopa karensen, stoppa minutstyrningen i hemtjänsten och förbjuda vinster i välfärden.

Dessa punkter är en del av den större visionen om trygga jobb, god arbetsmiljö, rätt lön och möjlighet till utveckling som Kommunal står för. Blicken på visionen, att veta varför.

Debatten kring slopad karens har med nästan osannolik tydlighet visat att fackförbunden fortfarande behövs, det finns fortfarande kamper att utkämpa.

– Varför ska jag gå med i facket?

– Kollektivavtal, övertidsersättning, individgaranti, lägsta löner, arbetsmiljö.

– Va? Nja, jag vet inte.

– Därför att du vet vad ordet karensavdrag betyder!