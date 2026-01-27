Då var julledigheten slut och det nya arbetsåret i gång.

Hoppas att ni har varit lediga och fått chans att ladda batterierna.

Årets jul och nyår har jag firat med familjen, det som har varit annorlunda i år är att jag har skottat mycket snö. Det var många år sedan som det var lika mycket som i år.

Om jag bortser från att ryggen gnäller är det en ganska okej sysselsättning så länge det inte är blötsnö.

Händelserikt år

Vi har ett händelserikt år framför oss med många stora händelser. I juni ska vi ha vår kongress och förberedelserna är redan i full gång.

I januari kommer avdelningarna genomföra representantskap och där kommer det att diskuteras och beslutas om vilka förslag avdelningen vill skicka till kongressen.

På kongressen kommer vi att besluta om målen för de kommande fyra åren. Nya stadgar och motioner samt val ska också avhandlas.

Vi kommer även att genomföra en workshop på kongressen för att ta fram och besluta om en organiseringsstrategi.

Detta kommer bli ett viktigt inslag då vi fortfarande inte lyckats att öka vår organisationsgrad. Jag hoppas och tror att vi får en konstruktiv kongress där vi fattar kloka beslut för förbundets bästa.

Modern version av gladiatorspel

I höst är det val till riksdagen, regioner och kommuner. Vallöften och utspel kommer med största säkerhet att hagla.

Den sittande regeringen har redan gjort ett första försök att förbättra sina usla opinionssiffror med en tillfällig momssänkning på mat den ska gälla från april till november i år, det vill säga; under valrörelsen.

Jag hoppas att vi som väljare inte går på denna moderna version på gladiatorspel.

För mig är den viktigaste frågan hur ska vi komma åt den höga arbetslösheten. Sverige ligger på rekordhöga nivåer.

Nästan nio procent är arbetslösa och det finns en ännu värre siffra i statistiken: var fjärde ungdom är arbetslös.

Det som skrämmer mig är sveket mot våra unga, ett samhälle som inte ger sina unga arbete och framtidshopp är på väg åt helt fel håll.

Frågan vi bör ställa till politikerna

Den sittande regeringens enda lösning har varit att straffa de som är arbetslösa med att försämra a-kassan, även fast de är medvetna om den rådande lågkonjunkturen.

Frågan som jag tycker att vi ska ställa till politikerna är: ”vad ska ni göra för att skapa fler arbetstillfällen?”

Arbetsmarknadspolitik har alltid varit en viktig del av den svenska partsmodellen men sittande regering är tredje sämst i Europa.

Om ett samhälle ska hålla ihop behöver arbetslösheten alltid bekämpas med en sysselsättningspolitik och inte en bestraffningspolitik. Vi behöver en regering som ser till hela befolkningens bästa.

I september har du möjlighet att ta ställning och rösta för förändring.

Lämnade över klubban till Island

Sedan sist har jag deltagit under en spännande och intressant kongress: Nordisk el federations kongress. Det är ett samarbete mellan de nordiska elektrikerförbunden.

Vi träffas varannat år och utbyter erfarenheter och hittar samarbetsfrågor. I år var det särskilt fokus på arbetsmiljö och mångfald.

Vi fick även besök från vår Europafederation som berättade om det viktiga arbete de gör för att skydda våra utbildningskrav för yrket i EU.

Som alltid ger detta samarbete en massa idéer på hur vi ska tackla våra problem tillsammans.

Jag fick även äran att lämna ordförande klubban vidare till Jakob Tryggvarsson, Islands ordförande. Vi har ordningen att vi roterar ordförandeskapet vartannat år.

Jag ser fram emot ett spännande år, och vill önska alla en god fortsättning.