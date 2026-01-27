Artikeln i korthet En man missade sin hållplats på en buss i Värmdö och attackerade bussföraren genom att dra ut och knuffa honom samt ta stryptag.

Föraren tryckte på överfallslarmet under incidenten och mottog hot om framtida våld från mannen.

Mannen åtalas nu för våld mot tjänsteman och föraren kräver skadestånd. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Det är en kväll i slutet av maj 2025 när en buss på Värmdö, utanför Stockholm, precis stannat till på –och kört vidare från – hållplatsen Gustavsbergs centrum. En passagerare reser sig och går fram till bussföraren. Mannen är arg. Han upplever att han inte fått möjlighet att kliva av bussen på stationen.

Vid nästa hållplats kräver den 38-åriga mannen att bussföraren ska kliva av så att han kan slå honom. När föraren vägrar knuffar mannen ut honom ur bussen och tar ett stryptag runt hans hals.

Till polisen berättar bussföraren att mannen var väldigt stark:

”Jag kommer förlora mitt liv, jag har inte gjort något fel”, säger bussföraren i förhör.

Hotar bussföraren

Föraren trycker på överfallslarmet och berättar för mannen att polisen är på väg. 38-åringen hotar då bussföraren genom att, enligt bussföraren, säga något i stil med:

”Jag vet vem du är, jag kommer att träffa dig igen och slå dig när du inte kör buss”. Sedan försvinner han.

Händelsen fångas på film med bussens övervakningskamera.

Borta från jobbet i tre månader efter händelsen

Bussföraren får röda märken, blåmärken och ihållande smärta på armarna, bröstet och runt halsen.

Efter händelsen blir han sjukskriven en månad och tar sedan tjänstledigt ytterligare två månader, för att han mår dåligt över vad som hänt. Han beskriver för polisen att han varit rädd för att mannen skulle söka upp honom.

Nu åtalas 38-åringen för våld mot tjänsteman. Bussföraren yrkar på att han ska betala runt 70 000 kronor i skadestånd för kränkningen och den förlorade inkomsten.