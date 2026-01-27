Kryddjätten Santa Maria vill flytta produktionen från Sverige

Kryddföretaget Santa Maria vill flytta sin kryddproduktion till Estland. Under tisdagen har därför 105 medarbetare på företaget Paulig – som äger tacojätten – varslats.

Bland dessa finns 86 anställda i Mölndal – i den fabrik företaget hyr där. Paulig äger också en fabrik i Saure i Estland och att flytta produktionen dit skulle effektivisera tillverkningen och spara företaget pengar, skriver de i ett pressmeddelande. Också vissa roller på Pauligs kontor skulle påverkas av flytten.



– Jag har full förståelse för att det här är ett tufft besked och att det berör många, säger Lenita Ingelin, vd på Santa Maria och Europachef på Paulig till Arbetet.

”Ofokuserade på jobbet”

Pontus Ekengränd, klubbordförande för fackförbundet Livs, är chockad över beskedet:

– Det har väl inte landat hos alla, om man säger så. Men i morgon, när polletten trillat ner hos alla, skulle jag tro att folk kommer vara ledsna, ha tankarna någon annanstans, och kanske vara lite ofokuserade på jobbet, säger han.

Veckovisa förhandlingar

Facket och arbetsgivaren har inlett förhandlingar. Om förändringen genomförs ska den, enligt Paulig, vara klar senast sommaren 2027.

– Det är fortfarande ett förslag. Vi får se vad som händer i förhandlingarna framöver. Det har utgått ett varsel men ingen är uppsagd än. Vi kommer att löpande ha förhandlingar veckovis nu, säger Pontus Ekengränd på Livs.

Lenita Ingelin äger att det är för tidigt att uttala sig om det finns möjlighet till omplacering för de som varslats. Hon säger att deras fokus ligger på de fackliga förhandlingarna – som också avgör vilket stöd de som riskerar uppsägning kan få.

Under tiden finns företagets personal och företagshälsovården på plats för oroliga medarbetare, berättar vd:n.

Exporterar över hälften av produkterna

Paulig har idag cirka 490 anställda i Sverige. Förutom kryddfabriken i Mölndal finns till exempel en tortillafabrik i Landskrona. Enligt Lenita Ingelin påverkas inte anställda i övriga verksamheter av varslet – och inte heller finns planer på att flytta fler verksamheter utomlands.

Även om 60 procent av Santa Marias produkter exporteras säger hon att Sverige är – och förblir – en viktig marknad för Santa Maria, i och med att alla andra funktioner sköts härifrån.