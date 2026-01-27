Artikeln i korthet Nibes koncernchef, Gerteric Lindquist, hade en inkomst på nära 76 miljoner kronor under 2024. Det motsvarar årslönen för 171 industriarbetare.

Klyftan mellan toppchefer och arbetare växer snabbt, med genomsnittschefer som nu tjänar lika mycket som 77 industriarbetare per år.

Medan löntagare haft blygsam löneutveckling under pandemin och inflationskrisen har näringslivets högsta chefer fortsatt att dra ifrån, visar LO:s årliga granskning av makteliten.

Nära 76 miljoner kronor drog Värmepumpstillverkaren Nibes koncernchef Gerteric Lindquist in i lön och kapitalinkomst 2024. Det motsvarar vad 171 svenska industriarbetare tjänade på ett år, enligt LO. På Nibe, med löneläge klart under rikssnittet, är klyftan ännu större. Rickard Burman, licenssvetsare på Nibe i Markaryd och ordförande för IF Metall i Kronoberg, har svårt att ta in siffran.

– Det är hutlöst. Vi arbetare har tagit ansvar och varit måttfulla för att bevara jobben. Men var finns ansvaret på den högsta nivån?

Han pekar på att löntagarna under pandemin och inflationskrisen fått mycket blygsam löneutveckling.

”Tungt men nödvändigt”

2024 varslade Nibe 324 anställda om uppsägning. ”Tungt men nödvändigt”, kommenterade vd Gerteric Lindquist att hundratals lojala medarbetare drabbades av arbetslöshet till följd av det pressade konjunkturläget. Hans egen situation var samma år alltså inte mer pressad än att han kunde casha in nära 76 miljoner kronor – en årsinkomst som i Sverige bara överträffas av toppcheferna för Volvo, Atlas Copco och några till.

Rickard Burman tror att det snabbt växande klyftorna mellan toppchefer och arbetare gör det svårt för många på golvet att förstå varför man själv ska vara återhållsam i sina lönekrav.

– Facket tar alltid ansvar, men medlemmarna har svårt att se rättvisan när vd-lönerna sticker iväg så här.

Klyftor ökar i rekordfart

LO:s årliga granskning av makteliten visar att klyftorna ökar i rekordfart. Genomsnittsinkomsten för toppcheferna i 50 stora företag är nu lika stor som årslönen för 77 industriarbetare. Klyftan har ökat med sex arbetarlöner på ett år och med 17 stycken sedan 2019 – året innan pandemin som sedan följdes av inflationskrisen.

– Löntagarna tog stort ansvar under de här tuffa åren. Men de högsta cheferna fortsatte att dra ifrån. Jag förstår om vanliga människor tappar förtroendet för eliten, säger Anna Almqvist, LO-ekonom och medförfattare till rapporten.

Supperrika räknas bort

Siffran 77 industriarbetare på en vd är dock inte helt sann. Inkomster över 200 arbetarlöner tas inte med i kalkylen, eftersom de skulle dra upp medelvärdet kraftigt.

LO:s rapportförfattare har därför avstått från att räkna med nästan 1,3 miljarder av inkomsten för de verkställande direktörerna i Lundbergföretagen, Spotify, Stena och Industrivärlden. Om dessa superrika näringslivstoppars hela inkomst räknas in dubblas klyftan till 154 arbetarlöner på en vd-inkomst.

”Miljardärer skapar jobb”

Nibes finansdirektör Hans Backman försvarar sin vd:s inkomst.

– Gerteric Lindquists lön är 10,7 miljoner och han har ingen bonus. Det är lågt jämfört med många börs-vd:ar och ”bara” 24 gånger mer än en arbetare.

Nibes finansdirektör Hans Backman.

Huvuddelen av Gerteric Lindquists inkomst är aktieutdelning på det innehav i Nibe han skaffade i slutet av 1980-talet.

– Han har lyckats bygga upp verksamheten och försvara arbetstillfällena i Markaryd. Jag har hellre några miljardärer som stannar i Sverige och skapar jobb, än inga och att vi alla är på sista plats, säger Hans Backman.