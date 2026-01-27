Med SD får vi ICE-facism även i Sverige

USA:s migrations- och tullmyndighet ICE har sedan ett tag tillbaka skaffat sig en beväpnad mobb med uppdraget att leta upp och kasta ut illegala invandrare.

Dessa låtsaspoliser åker nu runt och trakasserar människor över hela landet, ivrigt påhejade av presidenten.

Minnesota i Trumps skottglugg

Minnesota, en stad byggd på migration med en befolkning från hela världen, har blivit en symbol för allt ont och hemskt. Trump har pratat illa om både etniska grupper och politiska motståndare som bor i staden.

Men den impulsstyrde presidenten nöjde sig inte där. Sedan ett tag tillbaka gör hans maskerade myndighetsmobb riktade räder i staden. Den som inte har bevis på medborgarskap eller uppehållstillstånd grips, inte sällan med övervåld.

Även minderåriga grips och sätts i förvar, något som fått människor i landet, men också runtom i världen, att reagera kraftigt.

De senaste veckorna har dock våldet även drabbat människor som på ett eller annat sätt sagt ifrån eller uppfattats som att de gör motstånd.

Obeväpnade mördade av ICE

Trebarnsmamman Renee Nicole Good sköts ihjäl i sin bil. Hon påstås bland annat ha försökt köra över en ICE-agent men inget i den omfattade videodokumentationen tyder på att detta skulle ha varit fallet.

Även 37-årige Alex Prietti brottades ner och sköts ihjäl av ICE i Minnesota. Officiellt heter det att han var beväpnad men inte heller detta har kunnat styrkas med någon som helst bevisning.

Många är arga och visar det, trots att det är riskfyllt. I Minnesota fylls gatorna av människor i protest. Lokala politiker har tagit avstånd och uttryckt att staden är under attack.

Och som om inte det vore nog så skyddas denna beväpnade orangutangkår av den federala makten. Högt uppsatta chefer och politiker blånekar övervåld och mord och ljuger ihop händelseförlopp för att sopa igen spåren.

Kriser och kaos

Tittar man på nyheterna i dag kan man knappt tro sina ögon. USA invaderar latinamerikanskt land och kidnappar presidenten och försöker i samma veva hota sig till Grönland.

Samtidigt som våra Natokamrater rustar militärt och spänner musklerna ute i världen rustar man alltså också inom landets gränser. ICE är ju samma sorts maktfullkomliga galenskap, bara att den är riktad mot den egna befolkningen.

Här hemma i Sverige följer många rapporteringen med avsmak. ICE griper och låser in barn. Andra barn får se sina föräldrar bli gripna och bortförda.

Och, kanske det som skrämmer allra flest; det drabbar inte bara invandrare.

SD:s Denice Westerberg vill ha svenskt ICE

I Sverige efterfrågar Sverigedemokraternas kronprinsessa Denice Westerberg ett svenskt ICE. Hon ser inga problem med metoderna utan tvärtom välkomnar hon samma rättslösa ordning.

Med samma dystopiska språkbruk om förlorad kontroll och att ta tillbaka landet argumenterar hon för att införa samma rättsosäkra och direkt farliga ordning här i Sverige.

Men om det är något som vi borde lärt oss av historien så är det att fascism aldrig stannar vid en grupp, en avvikande egenskap eller åsikt. Det gäller alla som inte passar in i en definition av vad som är rätt och riktigt.

Det gäller etnicitet, sexualitet, könsidentitet. Det gäller den som inte är lönsam, den som inte är normfungerande och den som försvarar någon av dessa. Det gäller politiskt oliktänkande.

Längtar efter rättslöshet

Och visst skulle detta kunna förminskas och viftas bort som trams från Ungsvenskarna.

Hur är man egentligen funtad om man ger order till en arg, maskerad mobb att åka runt och terrorisera människor? Att muddra och gripa barn? Skjuta ihjäl dem som säger ifrån när någon trakasseras?

Eller om man, som i Denice Westerbergs fall, tycker detta är en god idé?

Men vi har ju sett hur både retorik och politik förändrats sedan Tidöpartierna tog över på Regeringskansliet. Fler svenskar borde vara ordentligt oroade, vi är ju på många vis redan där.

Tidö skapar samma monster i Sverige

Våra myndigheter ges ju redan i dag i uppdrag att både utvisa ensamma tonåringar och barn. Barn ska fängslas, helst redan i sommar. Människor i Sverige trakasseras, kritiseras och misstänkliggörs utifrån sin etniska bakgrund. Meningsmotståndare kallas odjur och anklagas för osvenskt beteende.

M, KD och L kan försöka spela förfärade över Trump och prata om demokrati. Sanningen är de, steg för steg, är med och skapar samma monster på hemmaplan.

Efter massiva protester får nu ICE-chefen som kommit att bli ansiktet utåt för operationerna, Gregory Bovino lämna sin post. Republikaner hoppar av i protest. Motstånd gör skillnad, något som är väl värt att påminna medlöpare om.