Artikeln i korthet Behovet av takskottning ökar efter kraftiga snöfall, vilket lockar oseriösa aktörer som använder personer utan rätt erfarenhet.

Många takskottare saknar kunskap om hur man korrekt använder säkerhetsutrustning, såsom säkerhetslinor och selar, vilket kan vara livsfarligt. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Lycksökare och oseriösa aktörer som flockas. Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som bara tittar på priset, blundar och hoppas på det bästa.

Det är en farlig kombination som, enligt fackförbundet Byggnads, uppstår när behovet av takskottning skjuter i höjden, något som kan väntas hända nu när snön faller över delar av landet igen.

I ett pressmeddelande som skickades ut i samband med kraftiga snöfall i början av året varnade Byggnads ordförande Kim Söderström för konsekvenserna:

– Säkerställer man inte att företaget har ett kompetent arbetsmiljöarbete kan det leda till katastrof.

”Tar alla som kan hålla i spade”

Markus Tomtén, inspektör på Arbetsmiljöverket, bekräftar att mindre seriösa aktörer kliver in när behoven blir akuta:

– Det finns ju inget företag som står med arbetstagare som bara väntar på att det under några veckor per år blir ett akut behov av takskottning. Så då försöker man hitta alla man kan tänkas använda.

Han säger att det förekommer att idrottsföreningar skottar för att tjäna en extra peng och att han fått uppgifter om att människor som vanligen tigger rekryterats.

– Jag har själv stött på asylsökande utan arbetstillstånd som har skottat tak. Man tar alla som kan tänka sig att hålla i en spade och skotta.

”Det finns ju inget företag som står med arbetstagare som bara väntar på att det under några veckor per år blir ett akut behov av takskottning” säger Markus Tomtén.

Fel använt fallskydd livsfarligt

Han konstaterar att många takskottare använder personlig fallskyddsutrustning, alltså är fästa med lina och sele, men att de sällan har tillräcklig kunskap om hur den fungerar. Kunskaperna brister även hos personer med utbildning.

– Man behöver gå in i bruksanvisningen och läsa för att veta hur den utrustning man har fungerar, de fungerar på olika sätt.

Även Byggnads slår fast att säkerhetsutrustningen måste användas rätt, till exempel kan en för lång säkerhetslina kan ge en livsfarlig pendeleffekt.

”Kräv svar om säkerheten”

Ofta jobbar plåtfirmor med takskottning på vintern.

– Fördelen med dem eller sotare är att de har erfarenhet av att arbeta på höjd. De har förhoppningsvis kunskap om hur man gör det säkert, säger Markus Tomtén.

Ett av Byggnads tips för att köpa seriös takskottning är just att kontrollera erfarenheten av takarbete, de uppger att den ofta finns hos plåtslagare, sotare eller ställningsbyggare.

Fler tips från facket och Markus Tomtén på Arbetsmiljöverket är:

Kräv att företaget berättar hur det arbetar med säkerhet, följ upp och reagera om något inte ser rätt ut när arbetet är igång.

Kolla om bolaget har kollektivavtal, kan göras på kollektivavtalskollen på Byggnads sajt.

Tipsa Arbetsmiljöverket om du ser arbete som ser farligt ut, det kan göras anonymt på deras sajt.