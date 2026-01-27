Kåldolmar – klassiker värd mödan

Men resultatet är väl värt mödan.

De långsamt ugnsstekta paketen är själva sinnebilden av mild nordisk mat, där enkla råvaror och omsorg skapar finess och glädje.

Vanligtvis serveras de förstås med potatis eller potatismos samt lingonsylt eller rårörda lingon. Vissa gillar pressgurka till.

Svårt att misslyckas

Trots den arbetsinsats som krävs ska man inte tveka att ge sig i kast med att laga kåldolmar. Felmarginalerna är ganska stora.

Om man råkar baka dem lite för länge spelar ingen större roll. Råkar man forma dem aningen för stora gör det heller ingenting.

Grundkonceptet – att sammanfoga ris, kål och färs genom långsam tillagning – är så lysande att det blir gott ändå.

Det är svårt att misslyckas, och när rätten får stå till sig över natten blir den bara ännu mer saftig och harmonisk.

Det är en populär föreställning att Karl XII tog med sig dolmarna till vårt land.

Efter slaget vid Poltava befann sig den skuldsatte regenten i ofrivillig exil hos sultanen i det Osmanska riket under fem års tid.

Och enligt sägen skulle någon av hans kockar började laga dolmar efter återkomsten till Stockholm. Och så skulle rätten ha spritt sig.

Tveksamt om Karl XII tog den hit

Men särskilt trovärdig är denna historia inte. För det första är det sällan en enda person, inte ens en enväldig kung, ligger bakom spridningen av en rätt i stor skala.

Desto vanligare är det att en bredare kulturell påverkan populariserar nya anrättningar.

För det andra finns det alltså inga direkta belägg för teorin (och därför är firandet av ”kåldolmens dag” just den 30 november, på årsdagen av Karl XII:s död 1718, baserad på en sägen.)

Att dolmarna stammar från det osmanska riket är däremot sant. Dolma på turkiska betyder ”fylld”, och vinbladsdolmar var och är en vanlig rätt i hela Levanten, där de ofta serveras som en smårätt bland många andra.

Tre internationella dolmfakta Visste du att… … det lagas dolmar i många länder? Tomatsmakande holubtsi från Ukraina serveras med kokt potatis, smetana och picklade grönsaker; Finska kaalikääryleet – fyllda med köttfärs och ris, ofta med lingonsylt till. Danska kåldolmere, fyllda med korn eller havregryn i stället för ris. … dolmar kan vara högtidsmat? Holishkes, den judiska versionen av kåldolmar, äts under högtider som sukkot och simchat torah. Sarmale, rumänska kåldolmar, serveras vid jul och nyår. I Polen lagas dolmarna gołąbki till julfirandet och andra stora familjesammankomster, ibland även till bröllop. … det äts många andra typer av dolmar i dagens mångkulturella Sverige? Grekiska dolmades fyllda med ris och örter (och ibland även med kött) säljs ofta konserverade på burk. Turkiska sarma – ris- eller köttfyllda vinblad – finns både konserverade och frysta. Ytterligare en smaklig dolme är libanesiska warak enab, vinbladsdolmar fyllda med ris, tomat, lök och ibland lamm. Läs mer

Äldst recept i Cajsa Wargs kokbok

Det äldsta dokumenterade svenska kåldolmereceptet återfinns i Cajsa Wargs kokbok från 1765. Hennes dolmar består av finhackat kalvkött blandat med njurtalg, risgryn, lök, peppar, muskotblomma och nejlikor.

Färsen sveps in i vinblad (eller förvällda kålblad) och kokas långsamt. Rätten serverades med sky och pressad citron.

Kanske kom inspirationen från de osmaner som följde med Karl XII till den svenska huvudstaden för att säkra återbetalningen på sina lån.

Men mer troligt är att rätten letade sig hit via exempelvis Tyskland, där den förekommit längre än här.

Kanske blev den en svensk fusionsrätt, en hybrid mellan inhemska kålrätter och den turkiska ruladformen.

Går att göra på olika sätt

Det finns många sätt att variera denna fina husmansrätt. Man kan byta den sedvanliga vitkålen mot till exempel spetskål eller savojkål. Rödkål ger särskilt vackra dolmar.

I butiker med ingredienser från Balkan med omnejd säljs ofta hela syrade kålhuvuden.

Av dem kan man laga utmärkta dolmar med fermenterad smak, gärna kryddade med vitlök, kummin och paprikapulver – som i en gulasch.

Blandfärs på hälften nöt, hälften gris, som ingår i originalreceptet, ger ett härligt saftigt resultat, men kan ersättas med lammfärs, renfärs eller viltfärs (i det sistnämnda fallet behövs dock ofta en tillsats av grädde eller späck).

Färsen kan också smaksättas med bacon, svamp, rotsaker, örter, feta eller lufttorkad korv. Men gammal är äldst, när allt kommer omkring.

Den beprövade kåldolmen – aningen söt, såsstinn, kålig, vitpepprig och mjäll – är svåröverträffad, allra helst serverad med rårörda lingon och ett smörigt potatismos.