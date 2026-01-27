1 Tidigare Daktoa- och Ojibwe-folkens land

Där Minneapolis ligger i dag var tidigare Dakota- och Ojibwe-folkens land. Men under ungefär 60 år från 1800-talets början konfiskerade Europeiska USA ursprungsamerikanernas hela hemland.

Man utvisade dem i en process som innefattade koncentrationsläger, massavrättningar och deportering till sterila landmassor i andra delstater där hundratals svalt ihjäl under den första vintern.

Från 1800-talets andra hälft fram till 1930-talet flyttade över 250 000 svenskar till Minnesota. De flydde fattigdom och missväxt i Sverige, drömde om en egen gård, om ett bättre liv, i ett område vars natur och klimat var likt de som de kom ifrån.

8 procent av Minnesotas invånare ser sig i dag som svenskättlingar.

2 10 år sen demonstration mot polisvåld

Det är tio år sedan i sommar som vi demonstrerade mot polisvåldet med anledningen av dödsskjutningen av Philando Castile.

Precis som Alex Pretti utövade Philando Castile sin rätt att bära handeldvapen på ett – i Minnesota – lagligt sätt.

För Castile – som informerade en polis när denne stoppat bilen om att han hade ett vapen och sköts av densamme strax efteråt – spelade de lagarna ingen roll.

Polisen som sköt Castile frikändes.

För tio år sedan satt vi på Market Street i San Francisco, och arrangörerna läste namnen på de som dödats av polisen dittills det året. Det var över 500 namn.

Den svarta befolkningen i USA är alltid kanariefåglarna i kolgruvan när det gäller statliga övergrepp.

Runt 1 procent av det dödliga våldet som polisen utövar i USA leder till rättegång. 2024 rörde det sig om över 1200 fall, och 9 av dem gick till rättegång. En bråkdel av dessa ledde till fällande dom. Sedan 2005 har polisen ifråga har dömts för mord vid nio av fallen.

I videon från Minneapolis tar en ICE-agent Alex Prettis pistol ifrån honom. Någon skriker ”pistol”, och sedan avrättas den då obeväpnade Pretti.

3 Flest döda med spanskklingande namn

De allra flesta namnen på listan över de som dött genom kontakt med ICE är spanskklingande, övriga är kinesiska, vietnamesiska, jordanska, ukrainska, och så vidare.

Den ukrainska mannen är den på listan vi vet är vit.

Vändningen i de här attackerna kom med efternamn som stavades Good och Pretti. Det är ingen slump. Amerikansk media och liberala talking heads har misslyckats med att formulera att även folk med pass från andra länder är oskyldiga.

Det är inget brott att vara från ett annat land. Detta har inte förmedlats. Så har fascismen normaliseras.

I Minnesotas städer och förorter har vita amerikaner med medborgarskap gjort det som vita amerikaner medborgarskap kan och ska göra när fascistiska stormtrupper sprider skräck bland (andra) invandrade befolkningar:

De har gått emellan.

Där frontlinjerna i städer som Los Angeles och Chicago har bestått till stor del av latinos, har Minneapolis relativt vita befolkning, med dubbla mössor, mammakorvar och röda näsor, skapat en annan sorts mediebild än den från metropolerna.

4 Strid om landets själ

Det här är är en strid om landets själ. En sliten klyscha i amerikansk nutidshistoria, men under de 12 år jag har bott i USA har den aldrig känts sannare. Om vi tolererar detta så är det våra barn härnäst.

Demokraternas kriminellt urusla minoritetsledare i senaten, Chuck Schumer, driver på för tandlösa krav och regleringar av ICE.

Kroppskameror?

Vice-President JD Vance delade själv skytten Jonathan Ross egna video av hur han sköt ihjäl Renee Good, och sedan kallade henne ”fucking bitch”.

Syftet tycktes vara att visa att Good var lesbisk (woke! feminist! vänsterpack!) och därmed förtjänade sitt öde.

Den amerikanska vänstern har haft rätt om fascismen hela tiden, men i vanlig ordning har de haft rätt på fel sätt eller med dålig tajming. Attans!

5 Ytterhögerns drömmar normaliseras av Demokraterna

Ytterhögerns drömmar blir Republikanernas politik blir till policy som sedan normaliseras av Demokraterna.

Det finns självklara paralleller till Europa och Sverige, där begrepp som återvandring gjort samma resa från fascismens drömvärld till svenska invandrares verklighet.

6 Förlust för Trump-fascismen

Minneapolis (egentligen hela Minnesota, ICE härjar både i grannstaden Saint Paul och i delstaten) har varit en överväldigande förlust för Trump-fascismen.

Vad det betyder i ett större sammanhang är än så länge oklart, men regeringen Trump framstår som svag, ofokuserad och oprofessionell.

Trumps vacklande mentala hälsa blir allt tydligare, och det saknas en övergripande plan.

7 Velat avskaffa ICE i snart tio år

”Avskaffa ICE” har varit gatans krav i snart tio år. Nu när fega och yrvakna Demokrater börjar vakna till liv, har vi redan passerat det stadiet.

Minimikravet nu är ”Ställ ICE til svars!” Ett samhälle kan inte fortsätta som om ingenting har hänt efter det senaste årets statliga övergrepp.

Men så länge oppositionen leds av samma ryggradslösa donatorsdrivna fittnyllen som nu är det svårt att se hur den processen skulle kunna se ut.

Och detta är OM Demokraterna lyckas säkra makten igen. Kampen som utspelar på Minneapolis gator går bortom både Trump och Republikanerna. Och den handlar om hela USA.

8 Motståndet på gatan står för lag och ordning

ICE egna lill fick-Himmler Greg Bovino blev till slut entledigad från sitt uppdrag som frifräsande befälhavare för gränspatrullerna och ska lämna Minnesota omedelbart, tillsammans med delar av trupperna.

Men det är en symbolisk seger. Bovinos ersättare Tom Homan kommer från ytterhögerns mediemiljö och är anhängare av konspirationsteorier om ”folkutbyten”.

I Maine verkar ICE ha ökat sin aktivitet. Det ryktas om Philadelphia härnäst. Över hela landet utbildas vanlig människor i hur man bevakar ICE, hur man varnar sina grannar.

Nätverk byggs där folk som inte vågar lämna sina lägenheter får matvaror levererade. Visselpipor 3D-printas, zines sprids på olika språk.

Nya Renee Good och Alex Prettii ansluter sig till kampen. Nya Carlos Jimenez och Keith Porter också. De som ställer sig i vägen.

Det är motståndet på gatan som står för lag och ordning, regeringens stormtrupper för motsatsen.

9 Vågar inte längre gå på demonstrationer

Jag vågar inte längre gå på demonstrationer. När jag skriver texter som den här kniper det i magen. Jag litar inte på att lagarna som ska skydda mig som permanentboende icke-medborgare efterföljs.

Trots att jag är relativt skyddad genom mitt namn, mitt blonda hår och Delstats-ID har jag ändrat mitt beteende det senaste året. Min rädsla känner folk som heter Esteban, Phan eller Khalil i efternamn många gånger starkare.

Det är poängen med ICE-räderna, med Alligator Alcatraz och med rockvideor från tortyrfängelset i El Salvador. Invandrare ska vara vaksamma, tacksamma och lätta att exploatera.

10 Inte annorlunda från Sverige

Det politiska klimat som har lett fram till militärockpuationerna av Amerikanska städer är inte speciellt annorlunda från det i Sverige.

En sadistisk och själlös höger. En nervös och visionslös opposition. En fascistisk minoritetsposition som hela tiden upphöjs till norm. Rättigheter som blir privilegier. Sociala kontrakt som rivs upp.

På 1860-tlaet fördrevs de sista ursprungsamerikanerna från Minneapolis för att bereda plats för svenskar. Det är bland annat deras ättlingar som står emellan ICE och invandrarfamiljerna de trakasserar.

Det är därför världen nu lyssnar.

Donald Trump, Stephen Miller, Greg Bovino, ICE, CBP, DHS är namn och förkortningar som har blivit synonyma med den omedelbara fascistiska hotbilden mot amerikanska städer.

Att bekämpa den är tyvärr bara början.