Ung kvinna ströps medvetslös på våldsdrabbat boende

Artikeln i korthet En kvinna i 25-årsåldern attackerades av en boende på ett LSS-hem under söndagskvällen. En man i 60-årsåldern greps och anhölls, misstänkt för mordförsök.

På samma boende har det tidigare förekommit flera våldsincidenter. Efter Arbetsmiljöverkets inspektion förra året kritiserade myndigheten boendet för bristande säkerhetsrutiner och riskbedömningar.

Enligt vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad har boendet vidtagit flera åtgärder för att förbättra säkerheten efter händelserna, inklusive att öka bemanningen.

När patrullerna kom till platsen under natten var en av boendets anställda, en kvinna i 25-årsåldern, medvetslös.

– Det är en brukare som gått till attack mot en i personalen. Han tog stryptag på en kvinna som jobbar på boendet, säger polisens presstalesperson Jimmy Modin.

Polisen utförde livräddande insatser på henne så att hon återuppväcktes.

Chefen: “En allvarlig händelse”

Den boende som gått till attack, en man i 60-årsåldern, sitter nu anhållen misstänkt för mordförsök.

Under natten spärrade polisen av boendet och pratade med vittnen till händelsen.

LSS-boendet är kommunalt och drivs av vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad.

Avdelningschef Susanne Rosenström säger att det som hänt påverkar hela organisationen.

– Det är en allvarlig händelse att en medarbetare utsatts för allvarligt våld. Vi ger medarbetarna gott stöd.

Hon vill inte kommentera vad som hänt i det enskilda fallet, och hänvisar till att det görs en polisutredning.

Men hon säger att kommunen nu gör en kartläggning av händelsen och av arbetsmiljön på boendet.

Utsatts för våld tidigare

Samtidigt visar dokument som Arbetet tagit del av att det inte är första gången som personal på boendet utsatts för fysiskt våld av brukare.

Under sommaren anmäldes flera våldsincidenter där anställda skadats.

Vid ett av tillfällena fick en anställd ”ett kraftigt slag” över ryggen, så att personen tappade andan. I anmälan skriver den anställde att hen kände ”att en nerv nära ryggraden blev träffad”.

En annan i personalen beskriver att hen blivit slagen av en boende två gånger. Efteråt fick personen en panikattack och fick lämna jobbet. Personen sökte också vård efter överfallen.

Efter händelserna satte boendet in väktare under en period för att säkra tryggheten för personalen.

Fick kritik av Arbetsmiljöverket

De våldsamma incidenterna fick Arbetsmiljöverket att rycka ut till boendet under sommaren för att göra en inspektion.

Myndighetens besök ledde till att boendet fick kritik för bristande säkerhetsrutiner och riskbedömningar.

Bland annat kände inte alla anställda på boendet till rutinerna, enligt Arbetsmiljöverket.

”Vi har gjort en rad åtgärder”

Susanne Rosenström säger att de tagit till sig av kritiken och gjort vissa förändringar på boendet.

– Vi har gjort en uppdatering av riskbedömningarna. Vi har också gjort en rad åtgärder med anledning av att oron kring några av våra kunder ökat.

Hon betonar dessutom att boendet sett till att öka bemanningen, för att minska risken vid ensamarbete.

Facket Kommunal ser allvarligt på det som hänt och vill nu att kommunen går till botten med händelsen, för att se om det finns något som kunde gjorts annorlunda.

– Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och måste utreda vad som ska göras för att minska risken för att sånt här ska hända, säger Mikael Karlstedt, fackets ordförande i Helsingborg.

Han säger att det är oroande att hot och våld på boenden blivit vanligare på senare tid.

– Det är horribelt att man inte ska känna sig trygg när man jobbar. Den här gången var det också riktigt allvarligt och risk för liv.