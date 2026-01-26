Artikeln i korthet Anställda på Dagab i Landskrona kan nu ta sju veckors ledighet per år.

Förutom semestern får de rätt till två veckors tjänstledighet. Det ökar möjligheten till återhämtning och mer tid med familj eller intressen.

Tjänstledigheten är frivillig och obetald. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Sju lediga veckor varje år.

Det kan de anställda på Dagab i Landskrona få om de vill, efter en uppgörelse mellan fackklubben och arbetsgivaren.

– Det är jättebra. Många behöver mer ledigt, både de som har barn och familj och äldre som kanske jobbat här i 45 år och inte alltid orkar, säger Rami Al Dama, ordförande för Handels fackklubb på lagret.

Förutom de fem semesterveckorna som alla har rätt till enligt lagen, kan alla anställda på lagret också ta ut två veckors tjänstledigt varje år. De får då vara lediga utan lön.

Mer tid med familjen

På de flesta andra arbetsplatser beviljas tjänstledighet bara i vissa fall, till exempel för studier, men på Dagab behövs sedan årsskiftet inga särskilda skäl för ledigheten.

– Vill man åka på semester kan man göra det, eller vara mer med sina barn eller ta hand om gamla föräldrar, säger Rami Al Dama.

Eftersom tjänstledigheten är oavlönad minskar dock inkomsten. Om man är ledig två veckor extra varje år kan det påverka till exempel pensionen i framtiden.

– Man ska veta det, och tänka på det. Det är helt frivilligt om man vill utnyttja det här, men för många är det ändå en bra möjlighet.

Flera har sökt

Att de nya reglerna uppskattas märks redan ett par veckor in på det nya året.

Rami Al Dama säger att många snackar om det på jobbet och att några ansökningar redan kommit in.

Själv tänker han också utnyttja möjligheten.

– Yes, absolut! Jag vill spendera mer tid med mina barn. Jag har sex stycken och de behöver en pappa som kan vara lite mer hemma.

Tjänstledigheten kan tas ut under sex månader på året då arbetsbelastningen är lite lägre på lagret. Det gäller under slutet av januari, hela februari och mars på våren, samt september, oktober och november på hösten.

Fyra veckor på sommaren

På sommaren är det vanlig semester som gäller. Men även för den har facket fått igenom förbättringar.

Tidigare hade alla anställda tre sammanhängande semesterveckor som fördelades på fyra semesterperioder. Den som ville vara ledig fyra veckor i sträck fick acceptera att arbetsgivaren kunde flytta hela semestern till en annan semesterperiod.

Det innebar att föräldrar kunde få semestern flyttad så att den delvis inföll innan eller efter sommarlovet.

Med det nya avtalet får arbetsgivaren bara flytta den fjärde veckan så att den ligger direkt före eller efter de andra veckorna.

– Det här gör jättestor skillnad för många som nu kan ta fyra veckor ledigt i rad och vara med familjen, säger Rami Al Dama.