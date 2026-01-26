Så är du trygg på jobbet

1 Kräv utbildning

Utbildning skapar trygghet på jobbet.

Din arbetsgivare ansvarar för att du ska få information om hur du ska hantera olika verktyg och utbildas i hur du ska agera om något händer.

– Utbildning är en faktor vi pratar mycket om, om man inte vet hur larmknappen ska användas kan man inte larma på hjälp, säger Sofia Larm, arbetsmiljöombudsman på Handels.

2 Fråga om farliga föremål har riskbedömts

Ett farligt föremål kan vara allt från vassa verktyg, kemiska produkter och farliga maskiner. I handeln kan olika farliga föremål förekomma, till exempel verktyg och kemikalier i butik eller maskiner på lager.

Om det finns farliga föremål på din arbetsplats ska arbetsgivaren:



1) utreda om det finns ett behov av det farliga föremålet för att arbetet ska kunna slutföras

2) bedöma om det finns några risker med det farliga föremålet

3) ta bort eller minimera riskerna med det farliga föremålet och 4) informera om hur det farliga föremålet ska hanteras.

Att låsa in ett farligt föremål kan vara ett exempel på en åtgärd där riskerna har minimerats.

3 Du kan anmäla risker – gör det skriftligt

Om något händer som nästan är en olycka – eller om du tror att det finns risk för att en olycka kan ske – bör du rapportera ett tillbud till arbetsgivaren.

Om du rapporterar ett tillbud är din arbetsgivare skyldig att utreda din anmälan, vad som faktiskt hände, varför det hände och vilka bakomliggande risker som finns.

Genom att du gör det skriftligt finns det också dokumentation som Arbetsmiljöverket kan använda senare, om en olycka trots allt skulle ske.

Handels rekommenderar att du gör en skriftlig tillbudsrapport.

– Tillbud är en signal då man meddelar sin chef att något skulle kunna hända. Det är alltid svårt att visa att det skett om man gör det muntligt, därför är det bra att göra det skriftligt, säger Sofia Larm.

Varje arbetsgivare ska ha ett system för hur de hanterar tillbud och ska sedan undersöka tillbudet och se om det finns några risker. Då ska även skyddsombudet vara med.

4 Årliga skyddsronder

Din arbetsgivare ska systematiskt undersöka, riskbedöma och åtgärda risker på arbetsplatsen. Det kan ske genom skyddsrond minst en gång om året.

Under skyddsronden ska arbetsgivaren och skyddsombudet identifiera de risker som finns i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Innan en skyddsrond görs ska man bestämma syftet med ronden och man kan ta hjälp av olika checklistor som fokuserar på olika typer av risker. Det finns till exempel checklistor för hot och våld, vassa verktyg och fallolyckor.

Skyddsronden ska dokumenteras, riskerna ska åtgärdas och följas upp.

5 Kontakta skyddsombudet eller facket

Om du är osäker på vad du ska få för utbildning för just dina arbetsuppgifter eller om du är osäker på hur du ska anmäla ett tillbud, ta hjälp av skyddsombudet på arbetsplatsen, din lokala fackklubb eller vänd dig till Handels.