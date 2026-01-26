Artikeln i korthet I ljuset av flera uppmärksammade övergrepp mot äldre inom hemtjänsten föreslår äldreminister Anna Tenje (M) att äldre ska få välja kön på hemtjänstpersonalen.

Undersköterskan Carl Höge, som jobbar i Linköpings hemtjänst, är skeptisk till förslaget och befarar att det kan bli en ”kvinnofälla” där kvinnor får ta på sig de tyngre omvårdnadsuppgifterna.

I stället tycker Carl Höge att fokus borde ligga på mer närvarande chefer och bättre uppföljning av nyanställda. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

I alla de fall av övergrepp mot äldre i hemtjänsten som uppmärksammats på senare tid har samtliga misstänkta förövare varit män.

Äldreminister Anna Tenje (M) säger till Sveriges Radio Ekot att hon är besviken på flera kommuner som hon menar ”uppvisar en stor flathet och viss cyniskhet” i hur de hanterat incidenterna.

Därför föreslår regeringen nu ett nytt grepp – att låta alla äldre själva få välja vilket kön som hemtjänstpersonalen som hjälper dem, ska ha.

”Det skulle öka tryggheten och säkerheten för äldre”, säger Anna Tenje (M) till radion.

”Kvinnor får ta det tunga jobbet”

Men undersköterskan Carl Höge, som jobbar i hemtjänsten i Linköping, är skeptisk till förslaget.

Om det blir standard att välja bort män är han orolig för sina kvinnliga kollegor.

– Risken är att det blir en kvinnofälla av det här. Om det bara är kvinnor som ska ta det tunga, med dusch och viss omvårdnad till exempel.

Kommunal: ”Ett slag i luften”

Facket Kommunals ordförande Malin Ragnegård är starkt kritisk.

Hon kallar regeringens förslag för ”ett slag i luften” då hon inte tror att det skulle gå att genomföra i praktiken.

– Att gå ut med ett sånt här förslag blir väldigt apart när det inte finns förutsättningar att driva igenom det. Det är så mycket annat som krävs för att bygga tillit och tillgodose önskemål i hemtjänsten, säger hon.

Malin Ragnegård säger att man först måste ta itu med grundproblem som underbemanning, brist på rätt kompetens och att personal inte får vara delaktig i sitt jobb.

– Vi driver på för höjda statsbidrag och högre bemanning i äldreomsorgen – men av det hör vi ingenting från regeringen.

Fler äldre väljer bort män

Förra året skakades Umeå kommun av avslöjandet om att en man i hemtjänsten begått flera våldtäkter och andra sexuella övergrepp på äldre kvinnor han besökt.

Efter händelserna har antalet önskemål om att få kvinnlig hemtjänstpersonal ökat tydligt, berättar kommunens hemtjänstchef Magnus Björlin.

– Ofta är det vid dusch och personlig omvårdnad som de vill ha hjälp av en kvinna. Vi försöker tillgodose det, men det går inte alltid.

”Behöver både män och kvinnor”

Om regeringens förslag blir tvingande krav så tror han att det skulle bli väldigt svårt för kommunen att planera de äldres insatser och få personalens scheman att gå ihop.

– Vi hade fått stora logistikmässiga problem, säger han och fortsätter:

– Redan i dag har vi en väldigt stor utmaning att rekrytera personal, framför allt undersköterskor. Vi behöver en blandning av både kvinnor och män för att klara av det.

Tror mer på hårdare kontroll

Carl Höge i Linköping tror att förslaget blir svårt att leva upp till med dagens förutsättningar i hemtjänsten. Då skulle det krävas stora förändringar, menar han.

– Först måste vi få bättre bemanning, mer tid och pengar. Vi behöver mer personal för att kunna både välja och välja bort, annars faller planeringen.

Själv tror han att det bästa för att förebygga övergrepp på äldre är att få bättre koll på de som jobbar i verksamheterna.

– Har vi mer närvarande chefer som gör bra lämplighetsbedömningar och följer upp nyanställda så kan vi upptäcka avvikande beteenden hos de här personerna i tid.

Arbetet har sökt Anna Tenje (M) för en kommentar.