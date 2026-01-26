Anställda fick ingen lön – Sesol begärs i rekonstruktion
Under fredagen meddelade koncernjätten Soltech att de begär rekonstruktion för dotterbolaget Sesol.
– Jag blev kontaktad vid tretiden på eftermiddagen av medlemmar som inte hade fått sin lön, berättar Elektrikernas ombudsman Jonas Johansson.
De anställda blev något senare kallade till ett möte av företaget.
Där fick de reda på att företaget föreslogs försättas i rekonstruktion.
– Våra medlemmar är bekymrade naturligtvis. Det är ju årets fattigaste månad, och så får de inte sin lön. Det är tufft, säger Jonas Johansson, lokalombudsman i Jönköping och Småland.
Möte under måndagen
Enligt Jonas Johansson har medlemmarna berättat att de är kallade till ytterligare ett möte på måndag.
– Därefter så är min tanke att jag åker förbi filialen i Jönköping och hör vad som har sagts och vad som har hänt. Sedan tar vi antagligen kontakt med företagets centrala klubb på ett eller annat vis, och ser vad som bör göras framåt.
Elektrikerförbundet har i dagsläget 57 medlemmar på Sesol.
Nordic capital största ägare
Sesol är ett av landets största solcellsbolag och har under de senaste åren tvingats dra ner på personal i takt med krisen i solcellsbranschen.
Så sent som i somras meddelades att Soltech skulle köpa Sesol. Samtidigt blev Sesols tidigare ägare, riskkapitalbolaget Nordic capital, största delägare i Soltech.
Vid nyår bytte Sesol namn till Soltech Home. Inte ens en månad senare meddelades alltså att Soltech begär rekonstruktion för företaget i Sverige.
”Professionellt team”
Samtidigt har Soltech begärt att dotterbolaget Soldags i Sverige och Sesols norska bolag försätts i konkurs.
Anledningen är enligt pressmeddelande från Soltech ”ett fortsatt svagt och utmanande marknadsläge inom konsumentmarknaden för solenergi”. Man ser inte heller någon tydlig ökning av efterfrågan framöver.
För Sesol i Sverige ser dock ägarna en möjlig chans till överlevnad och skriver ”Sesol har en stark position på marknaden och ett professionellt team av medarbetare.
Det finns med andra ord goda möjligheter för att skapa ett lönsamt företag av Sesol, men kostnadsmassan är i dagsläget för stor för att bära”.