En septemberkväll 2024 stod trafikvakten i ett smalt körfält och dirigerade bilar genom ett vägarbete i centrala Stockholm.

Plötsligt hörde han kollegor som ropade att en skåpbil kom ovanligt snabbt mot dem.

Han vinkade till bilen att stanna, vilket den gjorde.

”Det är inte så smart att köra på det sättet med en firmabil”, sa trafikvakten till kvinnan bakom ratten.

Men han fick inget svar.

Kastade sig åt sidan

Han fotade bilens registreringsskylt och ställde sig vid vägkanten för att släppa förbi henne genom arbetsområdet.

Men i stället för att köra rakt fram såg han hur kvinnan styrde skåpbilen mot honom – och tryckte på gasen.

Trafikvakten tvingades kasta sig åt sidan för att undvika att bli påkörd.

I förhör efteråt har han sagt att han kände hur bilen snuddat vid honom när den passerade.

När polisen kom till platsen visade ett alkoholtest att hon hade 0,3 milligram alkohol per liter i utandningsluften, vilket innebär att hon kört rattfull.

Hade druckit vin

Kvinnan, som är i 35-årsåldern, berättar i förhör att hon jobbar som rörmokare och elektriker. Hon erkänner att hon tagit ett glas vin tidigare på kvällen, innan hon blev inkallad på jourjobb.

Däremot förnekar hon att hon skulle ha styrt bilen mot trafikvakten, utan bara kört rakt fram.

Stockholms tingsrätt anser dock att vittnena ger en samstämmig bild av att kvinnan har försökt köra på trafikvakten.

Hon döms därför för försök till misshandel och rattfylleri. Hennes straff blir villkorlig dom och 120 timmars samhällstjänst.