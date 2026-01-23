Nu får föräldrar vabba för skolmöten
Sabina Shams son behöver stöd i skolan efter en allvarlig olycka. Nu kommer nya regler som gör att hon kan ta ut vab i stället för komptimmar för skolmöten.
– Det här är en jätteviktig fråga, säger Sabina Shams, administratör på IF Metall i Värmland.
Från 1 januari 2026 gäller nya regler för vab (vård av barn).
Nu kan föräldrar som har ett barn med funktionsnedsättning, sjukdom eller skada ta ut tillfällig föräldrapenning, så kallad vab, även vid möten med förskola, skola eller socialtjänst.
Tidigare kunde man bara vabba för vårdbesök.
Sonen behöver stöd i skolan
Sabina Shams son var med om en allvarlig olycka och hon behöver ha möten i skolan kring vilket stöd sonen behöver.
Tidigare var hon tvungen att ta ut kompdagar men nu går det att vabba.
– Min son har ju en diagnos och därför kan jag nu ta ut vab. Men jag tycker att det borde gälla även barn som inte har en diagnos. Det kan ju vara att barnet utsatts för mobbing eller sexuella trakasserier. Då borde föräldrarna kunna ta ut tillfällig föräldrapenning för att gå på möten också, säger Sabina Shams.
Skrev en motion till Handels kongress
Inför fackförbundet Handels kongress i november i fjol hade hon skrivit en motion om att alla föräldrar, oavsett om barnet har en diagnos, borde få vabba för möten i skolan.
Hon säger att det är extra viktigt för ensamstående, personer som jobbar deltid eller jagar timmar och måste tacka nej till jobb.
– Det är 2026 nu. Det borde finnas ett bra stöd för föräldrar så att man inte behöver ta ledighet för möten som man blivit kallad till av skolan.