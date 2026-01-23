Nu får föräldrar vabba för skolmöten

– Det här är en jätteviktig fråga, säger Sabina Shams, administratör på IF Metall i Värmland.

Från 1 januari 2026 gäller nya regler för vab (vård av barn).

Nu kan föräldrar som har ett barn med funktionsnedsättning, sjukdom eller skada ta ut tillfällig föräldrapenning, så kallad vab, även vid möten med förskola, skola eller socialtjänst.

Tidigare kunde man bara vabba för vårdbesök.

Sonen behöver stöd i skolan

Sabina Shams son var med om en allvarlig olycka och hon behöver ha möten i skolan kring vilket stöd sonen behöver.

Tidigare var hon tvungen att ta ut kompdagar men nu går det att vabba.

– Min son har ju en diagnos och därför kan jag nu ta ut vab. Men jag tycker att det borde gälla även barn som inte har en diagnos. Det kan ju vara att barnet utsatts för mobbing eller sexuella trakasserier. Då borde föräldrarna kunna ta ut tillfällig föräldrapenning för att gå på möten också, säger Sabina Shams.

Skrev en motion till Handels kongress

Inför fackförbundet Handels kongress i november i fjol hade hon skrivit en motion om att alla föräldrar, oavsett om barnet har en diagnos, borde få vabba för möten i skolan.

Hon säger att det är extra viktigt för ensamstående, personer som jobbar deltid eller jagar timmar och måste tacka nej till jobb.

– Det är 2026 nu. Det borde finnas ett bra stöd för föräldrar så att man inte behöver ta ledighet för möten som man blivit kallad till av skolan.

Nya regler sedan 1 januari 2026 Från och med 1 januari 2026 kan föräldrar vabba när de lär personal i förskola och skola vad deras barn behöver för vård. De kan även vabba för möten som gäller barnets vård och stöd med skolan, förskolan eller socialtjänsten. För att få vabba ska barnet ha en sjukdom, funktionsnedsättning, skada eller ett tillstånd som kräver vård. Det är en läkare eller annan sjukvårdspersonal som bedömer vilken vård barnet behöver hjälp med. Föräldrarna kan vabba även om barnet inte är med på mötena. En förälder får ta ut vab för att utbilda personal om barnets vårdbehov. Vid möten om vilken hjälp och stöd barnet behöver kan flera personer ta ut vab, till exempel den andra föräldern också, bonusförälder eller familjehemsförälder. Samma regler gäller för möten med socialtjänsten. Om barnet fyllt 12 men inte 16 måste en läkare skriva ett utlåtande om att barnet behöver särskild vård eller tillsyn. Läs mer om vad som gäller hos Försäkringskassan.