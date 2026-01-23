 Gå till innehållet
Lista: Här är Sveriges vanligaste jobb

De vanligaste yrkena finns inom välfärd och handel. Samtidigt är arbetsmarknaden tydligt könsuppdelad – bara var tionde undersköterska är man och två procent av snickarna kvinnor.

Två kvinnor med likadana gröna skjortor och svarta byxor går i en korridor med ljusgröna väggar och trägolv, sedda bakifrån.

Undersköterska är Sveriges vanligaste yrke. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. (Arkivbild) Foto: Fredrik Sandberg/TT

Undersköterska är Sveriges vanligaste yrke. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, som visar vilka yrken som var vanligast bland anställda i åldern 16-69 år 2024.

Totalt finns statistik för 430 yrken och cirka fem miljoner anställda. Ungefär 3,4 miljoner av dem jobbar i den privata delen av arbetsmarknaden, medan 1,5 miljoner jobbar i offentlig sektor – det vill säga stat, region och kommun.

De vanligaste yrkena, alla grupper

YrkeTotalt antal
Undersköterska (hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende)128 090
Grundskollärare119 050
Butikssäljare, fackhandel116 150
Mjukvaru- och systemutvecklare m. fl.110 700
Lager- och terminalpersonal104 570
Butikssäljare, dagligvaror103 590
Företagssäljare93 820
Städare93 170
Vårdbiträde92 370
Barnskötare89 890
Källa: Statistiska centralbyrån, SCB.

Tydliga könsuppdelningar – och löneskillnader

Samtidigt skiljer sig listorna mellan könen. Bara 13 procent av undersköterskorna – som är Sveriges vanligaste yrke – är män. Också landets näst vanligaste yrke, grundskollärare, är kvinnodominerat.

Jämnast könsfördelning bland de 30 mest populära yrkena finns bland kockar, kallskänkor och lednings- och organisationsutvecklare, där 49 procent är kvinnor och 51 procent är män.

Nya siffror från organisationen Lönelotsarna visar att löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken är stora. Till exempel tjänar undersköterskor i snitt 3 700 kronor mindre i månaden än andra likvärdiga yrken i kommunerna – det vill säga yrken med liknande krav på utbildning, ansvar och arbetsinsats. Att täppa igen lönegapet i välfärden skulle kosta 41 miljarder kronor.

De vanligaste yrkena för kvinnor

YrkeAndel kvinnor
Undersköterska (hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende)87
Grundskollärare74
Barnskötare91
Butikssäljare, fackhandel62
Städare73
Källa: Statistiska centralbyrån, SCB.

De vanligaste yrkena för män

YrkeAndel män
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.79
Lager- och terminalpersonal75
Företagssäljare72
Lastbilsförare m.fl.90
Träarbetare, snickare m.fl.98
Källa: Statistiska centralbyrån, SCB.

Bartendrar och idrottare yngst

Yrkena med lägst medelålder, under 30 år, är bartendrar, professionella idrottsutövare, kafébiträden och soldater.

Äldst är general-, landstings och kommundirektörer och professorer. De är i snitt 56 år gamla.