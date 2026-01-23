Lista: Här är Sveriges vanligaste jobb
De vanligaste yrkena finns inom välfärd och handel. Samtidigt är arbetsmarknaden tydligt könsuppdelad – bara var tionde undersköterska är man och två procent av snickarna kvinnor.
Undersköterska är Sveriges vanligaste yrke. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, som visar vilka yrken som var vanligast bland anställda i åldern 16-69 år 2024.
Totalt finns statistik för 430 yrken och cirka fem miljoner anställda. Ungefär 3,4 miljoner av dem jobbar i den privata delen av arbetsmarknaden, medan 1,5 miljoner jobbar i offentlig sektor – det vill säga stat, region och kommun.
De vanligaste yrkena, alla grupper
|Yrke
|Totalt antal
|Undersköterska (hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende)
|128 090
|Grundskollärare
|119 050
|Butikssäljare, fackhandel
|116 150
|Mjukvaru- och systemutvecklare m. fl.
|110 700
|Lager- och terminalpersonal
|104 570
|Butikssäljare, dagligvaror
|103 590
|Företagssäljare
|93 820
|Städare
|93 170
|Vårdbiträde
|92 370
|Barnskötare
|89 890
Tydliga könsuppdelningar – och löneskillnader
Samtidigt skiljer sig listorna mellan könen. Bara 13 procent av undersköterskorna – som är Sveriges vanligaste yrke – är män. Också landets näst vanligaste yrke, grundskollärare, är kvinnodominerat.
Jämnast könsfördelning bland de 30 mest populära yrkena finns bland kockar, kallskänkor och lednings- och organisationsutvecklare, där 49 procent är kvinnor och 51 procent är män.
Nya siffror från organisationen Lönelotsarna visar att löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken är stora. Till exempel tjänar undersköterskor i snitt 3 700 kronor mindre i månaden än andra likvärdiga yrken i kommunerna – det vill säga yrken med liknande krav på utbildning, ansvar och arbetsinsats. Att täppa igen lönegapet i välfärden skulle kosta 41 miljarder kronor.
De vanligaste yrkena för kvinnor
|Yrke
|Andel kvinnor
|Undersköterska (hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende)
|87
|Grundskollärare
|74
|Barnskötare
|91
|Butikssäljare, fackhandel
|62
|Städare
|73
De vanligaste yrkena för män
|Yrke
|Andel män
|Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.
|79
|Lager- och terminalpersonal
|75
|Företagssäljare
|72
|Lastbilsförare m.fl.
|90
|Träarbetare, snickare m.fl.
|98
Bartendrar och idrottare yngst
Yrkena med lägst medelålder, under 30 år, är bartendrar, professionella idrottsutövare, kafébiträden och soldater.
Äldst är general-, landstings och kommundirektörer och professorer. De är i snitt 56 år gamla.