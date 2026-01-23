Lista: Här är Sveriges vanligaste jobb

Undersköterska är Sveriges vanligaste yrke. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, som visar vilka yrken som var vanligast bland anställda i åldern 16-69 år 2024.

Totalt finns statistik för 430 yrken och cirka fem miljoner anställda. Ungefär 3,4 miljoner av dem jobbar i den privata delen av arbetsmarknaden, medan 1,5 miljoner jobbar i offentlig sektor – det vill säga stat, region och kommun.

De vanligaste yrkena, alla grupper Yrke Totalt antal Undersköterska (hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende) 128 090 Grundskollärare 119 050 Butikssäljare, fackhandel 116 150 Mjukvaru- och systemutvecklare m. fl. 110 700 Lager- och terminalpersonal 104 570 Butikssäljare, dagligvaror 103 590 Företagssäljare 93 820 Städare 93 170 Vårdbiträde 92 370 Barnskötare 89 890 Källa: Statistiska centralbyrån, SCB. Visa hela tabellen

Tydliga könsuppdelningar – och löneskillnader

Samtidigt skiljer sig listorna mellan könen. Bara 13 procent av undersköterskorna – som är Sveriges vanligaste yrke – är män. Också landets näst vanligaste yrke, grundskollärare, är kvinnodominerat.

Jämnast könsfördelning bland de 30 mest populära yrkena finns bland kockar, kallskänkor och lednings- och organisationsutvecklare, där 49 procent är kvinnor och 51 procent är män.

Nya siffror från organisationen Lönelotsarna visar att löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken är stora. Till exempel tjänar undersköterskor i snitt 3 700 kronor mindre i månaden än andra likvärdiga yrken i kommunerna – det vill säga yrken med liknande krav på utbildning, ansvar och arbetsinsats. Att täppa igen lönegapet i välfärden skulle kosta 41 miljarder kronor.

De vanligaste yrkena för kvinnor Yrke Andel kvinnor Undersköterska (hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende) 87 Grundskollärare 74 Barnskötare 91 Butikssäljare, fackhandel 62 Städare 73 Källa: Statistiska centralbyrån, SCB. Visa hela tabellen

De vanligaste yrkena för män Yrke Andel män Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. 79 Lager- och terminalpersonal 75 Företagssäljare 72 Lastbilsförare m.fl. 90 Träarbetare, snickare m.fl. 98 Källa: Statistiska centralbyrån, SCB. Visa hela tabellen

Bartendrar och idrottare yngst

Yrkena med lägst medelålder, under 30 år, är bartendrar, professionella idrottsutövare, kafébiträden och soldater.

Äldst är general-, landstings och kommundirektörer och professorer. De är i snitt 56 år gamla.