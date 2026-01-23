Migrationsminister Johan Forssell blev förbryllad när hans regeringskollega, liberalen Johan Britz, plötsligt tog till orda.

Jag kan förstå Forssells förvåning. Britz har inte utmärkt sig genom att ta plats i offentligheten. Mitt i en arbetslöshetskris har vi en arbetsmarknadsminister som nästan ingen känner till. Men nu har han alltså gjort ett utspel.

Britz anser att Sverige skrämmer bort kvalificerade arbetskraftsinvandrare.

– Problemet är att det nu uppfattas som att Sverige är negativt till invandring över huvud taget. Och det är livsfarligt, sa han till Svenska Dagbladet.

Alltså borde retoriken ändras under nästa mandatperiod, från att hålla flyktingar ute till att välkomna ingenjörer och experter.

Själva politiken ska dock ligga fast. Människor på flykt ska stängas ute och, om möjligt, skeppas tillbaka dit de kom ifrån.

Det handlar inte om ord

På en punkt har Britz rätt. Om Sverige ska kunna vara världsledande i många branscher måste vi också vara ett land som står öppet för människor utifrån. Och det gäller inte bara experter och specialister.

Problemet är att han på klassiskt ”folkpartistiskt” sätt tror att det handlar om ord och om uppfattningar. Problemet är att Sverige har blivit ett land som verkligen är negativt till invandring över huvud taget.

Planerna på att återkalla permanenta uppehållstillstånd är inte ord. Inte storsatsningen på ”återvandring” heller. Och när unga högerextremister går runt och misshandlar mörkhyade på stan är det inte ”retorik”.

När alla samhällsproblem, från kriminalitet till bristande kvalitet i äldreomsorgen, förklaras på samma sätt får det till sist konsekvenser. Fråga dem som fick sparken i samband med Northvolts konkurs. Människor från alla delar av världen som flyttat till Västerbotten för att göra drömmen om en batterifabrik sann skulle plötsligt ut på ett kick.

Nyttiga och onyttiga invandrare

Samtidigt vet vi att skrupellösa arbetsgivare fortsätter att utnyttja utländsk arbetskraft. Och mot detta lär högre krav på minimiinkomst inte ha någon större effekt.

Inget av detta tycks bekymra migrationsminister Forssell nämnvärt. Jag vet, eftersom jag för ett par år sedan fick tillfälle att fråga honom. Ministern besökte Hitachi i Ludvika. Fabriken hade då anställda från 65 olika länder, och Forssell såg verkligen undrande ut när jag frågade om inte Tidöavtalet försvårade för industrin.

I regeringspartiernas värld går det en skarp gräns mellan nyttiga och onyttiga invandrare. Återvandringsbidraget ska locka den som inte kommit in på arbetsmarknaden och som inte lärt sig språket. Experter och specialister ska inte påverkas av myndigheternas hårdare tag eller strängare kontroller. Men så fungerar knappast öppenhet. Och det är precis det vi kan se.

Skyller ifrån sig

Enligt arbetsmarknadsministern har alltså Sverige blivit ett land som uppfattas som negativt mot alla invandrare. Han skyller det på Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och på Socialdemokraterna. På allt och alla. Utom, naturligtvis, på Liberalerna.

Men faktum är ju att det är Britz parti som gjort det möjligt. Det är just Liberalerna som gav Sverigedemokraterna ett avgörande inflytande över den svenska politiken.

Det är ett arv dagens liberaler måste leva med.