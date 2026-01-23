Artikeln i korthet På ett äldreboende i Göteborg har det varit allvarliga problem. Väktare har patrullerat dygnet runt efter att bilar och skåp vandaliserats, och tre anställda har stängts av.

Problemen tros bero på olika synsätt kring vården av de äldre, vilket lett till anklagelser om vanvård och en turbulent arbetsmiljö där medarbetare känner sig misstänkta och utpekade.

Göteborgs stad har reagerat genom att ändra i chefsledet på boendet. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

De senaste veckorna har väktare patrullerat dygnet runt på ett äldreboende i Göteborgs stad.

Flera undersköterskor och vårdbiträden har fått sina bilar och skåp vandaliserade och pekar ut sina kollegor.

Samtidigt har tre anställda stängts av med bibehållen lön från jobbet.

Exakt varför vill Göteborgs stad inte kommentera i dagsläget, då det pågår en utredning.

Enligt flera källor till Kommunalarbetaren grundar sig personalbråket i att de anställda har olika syn på hur de äldre ska bemötas och vårdas. Anklagelser om vanvård och brister skakar boendet.

Lösningen: fler chefer

Nu har Göteborgs stad också satt in nya och fler chefer på boendet.

De två tidigare enhetscheferna är borttagna från hemsidan och ersatta med tre nya namn.

Men enligt kommunen har de tidigare chefernas frånvaro personliga orsaker och planen är att de ska komma tillbaka.

Syftet med tre chefer i stället för två är att se till att det finns chefer på plats oftare, till exempel helger och kvällar.

På lång sikt är tanken att det ska vara totalt fyra chefer i stället för två, enligt Sofia Faström, avdelningschef.

– Det vi behöver göra just nu är att trygga verksamheten. Chefer kommer vara där och se vad vi behöver jobba med i verksamheten för att stärka upp så det blir en bra omsorg och god arbetsmiljö, säger hon.

Facket reagerar

Anna Morschheuser på Kommunal tycker att det är bra med nya chefer, inte minst eftersom problemen fortsätter.

– Utifrån läget tycker jag inte att det är fel. Man behöver titta på den organisatoriska arbetsmiljön och då handlar det inte bara om vårdpersonalen, utan man behöver titta på ledningsorganisationen och cheferna också, säger hon.

Kommunal är kritiskt till att cheferna inte tagit tag i situationen tidigare.

– Man borde ha agerat mycket tidigare och tagit sitt ansvar som arbetsgivare och chef.

Personalens larm om hjälp

Larmen om anställda som bråkar och skriker på varandra, gråter och får sina bilar och skåp saboterade har varit kända länge inom Göteborgs stad.

Det framgår i ett stort antal anmälningar om arbetsskador som gjorts inom kommunen under 2024 och 2025, som KA begärt ut.

”Jag känner stark ångest varje dag, jag är orolig för vad som kan hända mig och jag har tappat hoppet om att något ska förändras”, skriver en anställd.

”Kände mig misstänkt, utpekad och kränkt”, skriver en annan medarbetare i sin anmälan.

Anställd: ”tystnadskultur”

När KA pratar med en anställd, som vill vara anonym, är personen positiv till förändringarna i chefsledet. Dock räcker inte det, enligt personen.

– Rötterna ligger kvar. Det är en tystnadskultur som pågått i många år, man sopar helst problemen under mattan, säger medarbetaren.

Att ha patrullerande väktare på plats för att skydda personalen har kostat staden 227 000 kronor fram tills mitten av januari, enligt uppgifter från Göteborgs stad.

Nu ska väktarna vara på plats i mindre utsträckning framåt, enligt Sofia Faström.