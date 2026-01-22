Unik dom: Försäkringskassan hade rätt att sparka facklig

Målet i Arbetsdomstolen har beskrivits som unikt. Att en myndighet avskedar en anställd som jobbar fackligt på heltid har inte prövats i domstolen tidigare.

Fyra dagar före julafton 2023 blev kvinnan avskedad från Försäkringskassan i Västervik. Arbetsgivaren hävdade att hon hade missbrukat systemet för flextid och gjort fel när hon redovisat arbetstid och frånvaro. På så sätt hade hon fått lön och semester som hon inte haft rätt till.

Redovisade tid på annat sätt

Kvinnans fackförbund Akavia hävdade att avskedandet var felaktigt och stämde Försäkringskassan i Arbetsdomstolen.

Kvinnan jobbade fackligt på heltid sedan åtta år, men fick lön från sin ordinarie arbetsgivare. Som heltidsfacklig hade hon ibland redovisat sin arbetstid mer schablonmässigt jämfört med anställda handläggare. Det måste man kunna göra inom ramen för sitt fackliga uppdrag, ansåg fackförbundet.

I ett par fall medgav kvinnan att det blivit fel vid redovisning av semester och annan ledighet.

Skadat förtroendet

Arbetsdomstolen (AD) konstaterar att kvinnan gjort fel vid betydligt färre tillfällen än arbetsgivaren hävdat. Några gånger hade hon dock gjort fel när hon redovisade sin arbetstid och frånvaro.

Trots sitt fackliga uppdrag hade hon enligt domstolen inte rätt att redovisa sin arbetstid schablonmässigt, utan skulle ha redovisat faktiskt arbetad tid som Försäkringskassans övriga anställda.

Hennes agerande har enligt AD skadat förtroendet för Försäkringskassan så allvarligt att arbetsgivaren hade laglig grund att avskeda henne.

Domstolen var inte enig i domen. Två av sju ledamöter ansåg att kvinnan inte gjort fel när hon redovisade sin arbetstid schablonmässigt.