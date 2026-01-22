Artikeln i korthet Maria fick veta att en bild spreds bland hennes kollegor på Ica Maxi i Sandviken – en bild där hennes ansikte ersatt huvudet på en hund med metallkedja runt halsen.

Bilden, som ansågs vara ett ”skämt”, skapades av en kollega som Maria inte kände. Maria uppfattade händelsen som rasistisk och den ledde till att hon kände sig otrygg och tvingades lämna jobbet.

Det var Marias första steg in på arbetsmarknaden efter studenten, och hon såg fram emot sommarjobbet på Ica Maxi i Sandviken.

Men bara några dagar efter att hon börjat fick hon höra att en bild på henne spreds bland personalen – något Arbetarbladet tidigare rapporterat om.

En kollega berättade om bilden: en man som håller en aggressiv hund i en metallkedja runt halsen – men hundens huvud är utbytt mot Marias ansikte.

– Jag trodde först inte på det. Jag hade ingen konflikt med någon, så varför skulle de göra så mot mig?, säger Maria.

Men kollegan var säker. Det var hennes ansikte på bilden.

”Började bara gråta”

Det visade sig att bilden cirkulerat i flera månader – och att cheferna visste vem som skapat och spridit den.

Men ingen hade sagt något till henne.

– Då började jag bara gråta, säger Maria.

Under ett möte med både chefen och kollegan som skapat bilden fick hon bara svaret att han ”gjort det för skojs skull, för att skämta med sina vänner”.

”Chefen gjorde ingenting. Ingen kom fram och frågade mig hur jag mådde eller hur det kändes” säger Maria.

Valdes ut – enda svarta på jobbet

Men för Maria kändes det inte som ett oskyldigt skämt.

– Det är ju bara jag som är svart på hela arbetsplatsen.

Mannen som skapat bilden jobbade inte på samma avdelning i butiken som Maria, och de kände inte varandra.

– Av alla människor på jobbet valde han ut just mig. Det visar ju att det är rasistiskt menat.

Kraftig ökning av anmälningar om rasism Mer än fördubblats 120 procent – så mycket ökade antalet anmälningar om diskriminering kopplad till etnicitet hos Diskrimineringsombudsmannen mellan 2015 och 2024. 2024 anmäldes 1 540 sådana fall. Etnisk tillhörighet har de senaste åren varit den vanligaste eller näst vanligaste diskrimineringsgrunden i DO:s statistik. Kränkt eller bortvald – oftast på jobbet Vanligast bland anmälningarna är händelser från arbetsplatser, därefter skola och utbildning. Det som oftast anmäls är trakasserier, och kan handla om kränkande kommentarer, skämt eller annat nedlåtande beteende. Andra vanliga kategorier är missgynnande i arbetslivet, där personer upplever att de behandlats sämre än andra på jobbet, samt diskriminering i rekrytering, till exempel att inte få jobb eller bli bortvald utan saklig grund. Läs mer

Efter mötet kändes det otryggt att vara på jobbet, och efter några veckor valde Maria att sluta.

– Jag var jätteledsen och kände mig så utsatt.

Myndigheten: ”Inte acceptabelt”

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har utrett fallet och riktar hård kritik mot Ica Maxi:

Butiken har inte lyssnat på den utsatta, har inte gjort en ordentlig utredning av fallet och inte vidtagit de åtgärder som behövts.

Myndigheten kräver därför att Ica Maxi i Sandviken betalar 50 000 kronor i diskrimineringsersättning.

– Vi har satt ned foten om att det här inte varit ett acceptabelt sätt att hantera situationen på från arbetsgivarens sida, säger Mira-Liv Atie på DO.

Efter DO:s krav har butiken gått med på en förlikning, och säger att de ska betala 40 000 kronor till Maria.

”Ingen frågade hur jag mådde”

Mannen som låg bakom bilden har fått en muntlig varning av chefen – men får jobba kvar.

– Det är tråkigt. Man ska inte få göra något sånt, då ska man få sparken. En muntlig varning är ju ingenting. Han jobbar fortfarande som vanligt, säger Maria.

Hon tycker att det känns som att hennes chef inte förstod allvaret i vad som hänt.

– Chefen gjorde ingenting. Ingen kom fram och frågade mig hur jag mådde eller hur det kändes, de låtsades bara som att inget hänt. Det kändes väldigt otryggt, säger hon.

Chefens svar

När Arbetet pratar med Ica Maxi Sandvikens chef, Staffan Ahlqvist vill han inte svara på några frågor utan hänvisar till att de skött ärendet internt.

– Jag har en syn och DO har en annan syn.

Att händelsen skulle säga något om den allmänna kulturen på arbetsplatsen avfärdar han helt.

– Nej, vi accepterar ingen rasism överhuvudtaget.

Det svaret får Maria att sucka uppgivet.

– Ja, vad ska man säga? Det som har hänt mot mig är rasistiskt. Alla kanske inte accepterar rasism, men det finns ju där, säger hon.

”Det som har hänt mot mig är rasistiskt”, säger Maria.

Klump i magen inför framtiden

I stället för att se fram emot att komma ut på arbetsmarknaden får hon nu i stället en klump i magen av tanken på att söka jobb.

– Det som hände har påverkat mig. Jag har blivit lite rädd för att söka jobb – tänk om något sånt här skulle hända igen?

*Maria vill vara anonym, och heter egentligen något annat.