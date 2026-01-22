Artikeln i korthet Problem med asbestutbildningar har vuxit, där individer utan korrekt utbildning och kunskap om säker asbestsanering arbetar i branschen, i bland efter att ha betalat för diplom och certifikat.

Det finns brist på reglering och standarder för asbestutbildningarna, vilket har lett till utbildningsinflation. Branschinitiativet ”Kvalitetssäkrad kompetens” arbetar nu för att skapa en tydlig standard och ett kompetensregister.

Bygg- och anläggningsbranschen vill introducera ett ”körkort” för asbestarbete, som fungerar på liknande sätt som bilkörkortssystemet, för att säkerställa att alla arbetare har en grundläggande kompetensnivå. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Som chef på ett asbestföretag rekryterade Pio Rodriguez 395 personer. Det var inte ovanligt att det dök upp personer med asbestdiplom, som inte kunde svara på grundläggande frågor om asbest.

— De berättade att de fått betala för sina utbildningar, ibland 10 000 kronor som de skulle arbeta av genom arbete, utan att ha fått en korrekt utbildning. Dessa personer gör ofta fel när de sanerar och utsätter andra för fara när de river asbest på ett felaktigt sätt, säger Pio Rodriguez till Fastighetsfolket.

Problemen med så kallad utbildningsinflation har varit kända sedan 1990-talet och har förvärrats i takt med digitaliseringen. I dag kan i princip vem som helst skapa en onlineutbildning och utfärda certifikat eller intyg utan kontroll.

— Det finns ingen kontroll eller varumärkesskydd på begreppen. Nu vill vi rensa upp i träsket, säger Anders Sandberg, programledare på Kvalitetssäkrad kompetens – ett branschinitiativ som ska försöka ändra på situationen.

Anders Sandberg, programledare på Kvalitetssäkrad Kompetens

Arbetsmiljöverket deltar ”i begränsad form”

Tidigare har Byggnadsbranschens Yrkesnämnd, BYN, gett godkännande för olika asbestutbildningsföretag.

Men Arbetsmiljöverket gav tillstånd även till företag vars utbildningsintyg kom från företag utan yrkesnämndens godkännande.

Nu gör centrala aktörer i bygg- och anläggningsbranschen en ny kraftansträngning för att få bukt med problemet.

— Den här gången har vi fått till ett bra samarbete med Arbetsmiljöverket, säger Anders Sandberg.

Lars Lööw, som är Arbetsmiljöverkets generaldirektör, välkomnar att aktörerna försöker hitta gemensamma lösningar. Han understryker att Arbetsmiljöverket kan delta i begränsad form, som att ge stöd genom att sitta med i en referensgrupp.

”Vi kan förtydliga hur arbetsmiljöregler och föreskrifter ska tolkas. Vi kommer inte att delta i projektets arbetsgrupper, utveckla modellen eller ta en aktiv roll i någon certifiering”, skriver han i ett mejl.

Fakta: Körkort för arbete med asbest Kvalitetssäkrad kompetens är ett program som ska underlätta tillämpningen av lagar och regler på arbetsmiljöområdet, till exempel när det gäller asbest. Det är ett standardiserat sätt att definiera, kvalitetssäkra och registrera kompetens. Branschen har i en förstudie identifierat ett behov av ett nationellt kompetensregister för olika kritiska kompetenser, som asbestsanering De står bakom projektet: Byggnads

Byggföretagen

Svensk Byggtjänst

Ledarna

RBK

Byggcheferna

Byggherrarna

Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer

Almega Utbildningsföretagen

Innovationsföretagen

Håll nollan Initiativtagare är Rådet för Byggkompetens, RBK. En beskrivning av vilka kompetenskrav som ska gälla för olika arbetsuppgifter ska nu tas fram. De ska basera sig på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och lärandemålen i EU-standarderna. De nya sektorkörkorten ska ha olika nivåer. De som arbetar med asbest, som asbestsanerare och rivare, behöver ha ett körkort på högre nivå. För att kunna få ett så sektorskörkort krävs genomgången utbildning/validering/prov. Läs mer

Måste klara “uppkörningen”

Det nya ”körkortet” för arbete med asbest ska bygga på liknande modell som bilkörkortet. Det ska gälla för hela branschen.

Alla med kortet har samma miniminivå på sina kunskaper. Man ska kunna visa upp sitt kort tillsammans med en identitetshandling.

— Det kommer inte längre gå att fuska, säger Anders Sandberg.

Det nya körkortet ska inte ha utbildningskrav, utan kompetenskrav, som definieras enligt EU-standard. Precis som när du tar körkort måste du först klara körprov och teoriprov.

— Det som räknas är ”uppkörningen”. Det är vad du kan som vi ska kontrollera. Om du bara gått en 30 minuters onlineutbildning lär du inte klara vårt prov, säger Anders Sandberg.

Ett av målen på sikt är att proven ska kunna genomföras i hela landet.

Vill ha ett nationellt kompetensregister

Branschen ser behov av ett nationellt kompetensregister, liknande körkortsregistret, för att enkelt kunna kontrollera någons kompetens. Kanske kan det kopplas till ID06-kortet.

Pio Rodriguez ska sitta med i referensgruppen, som representant för Branschorganisationen för byggnadsberedning.

— Jag ska föreslå att vi går tillbaka till ett system som fanns tidigare, där man registrerar utbildningsföretag och skickar in godkända prov efter att en person genomgått utbildning.

Uppdrag från regeringen

Samtidigt som branschen tar fram ett eget förslag på kunskapsprov har Arbetsmiljöverket fått i uppdrag av regeringen att föreslå hur kunskapsprov kan införas för arbete med asbest.

Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda parter och redovisas senast den 15 oktober 2026.