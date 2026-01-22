Artikeln i korthet Göteborgs stad har genom åren använt uniformerade väktare på LSS-boenden för att skydda personalen från våldsamma brukare.

Anställda och en facklig företrädare för Kommunal, har kritiserat hur väktare använts på ett kommunalt barnboende i Göteborg. Skyddsombudet Bibbi Larsen vill hellre se en satsning på utbildad personal än väktare.

Nu reagerar flera politiska partier på granskningen "uniformerad omsorg". Det rödgröna styret och Centerpartiet kräver att väktare inte används "systematiskt" inom LSS.

Tidningarna Kommunalarbetaren och Arbetet har tillsammans avslöjat att Göteborgs stad flera gånger anlitat uniformerade väktare på LSS-boenden, alltså där personer med vissa funktionsnedsättningar bor. Granskningen visar att Göteborg lade fem miljoner på LSS-väktare under 2024 och 1,8 miljoner fram till oktober förra året.



Syftet är att skydda boendepersonalen från våldsamma brukare, men den uniformerade omsorgen får även andra konsekvenser, visar vår granskning.

2020 sätter väktare handfängsel och håller fast en person på ett LSS-boende i Göteborg, vid minst 27 tillfällen, enligt en polisanmälan gjord av Ivo, inspektionen för vård och omsorg, där man beskriver det som hänt som “oerhört allvarligt”.

Väktarna hade även hjälpt till att borsta tänder och duscha en person på samma LSS-boende, alltså intim vård som utbildad personal ska sköta. Ivo slog fast att väktarna var där för att kompensera för brist på personal och rätt kompetens.

Göteborgs stad lovade att inte använda väktare på liknande sätt i framtiden. Trots det är väktare med ända in i duschen på ett annat LSS-boende under 2024, den här gången på ett boende för utåtagerande barn och unga.

Politiker kräver ändring

Nu har granskningen “Uniformerad omsorg” väckt politiska reaktioner i Göteborg.

– Det har vi er att tacka för, att vi fick upp ögonen för detta, säger Håkan Hallengren (S), ordförande i funktionsstödsnämnden.

Håkan Hallengren (S), ordförande i nämnden för funktionsstöd i Göteborg.

LSS-väktare ska undvikas

I ett yrkande, alltså ett politiskt förslag, kräver flera partier – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet – att kommunen ska säkerställa att väktare inte används ”systematiskt” inom LSS-verksamheter.

Med det menas att väktare ska undvikas i den mån som går, enligt Håkan Hallengren.

För att lyckas med det behöver nämnden kartlägga personalens kompetens och vilken kompetensutveckling som behövs, för att personalen ska klara sitt arbete utan väktare.

– Man har valt att ringa in väktare när det blir för jobbigt och det tycker inte jag att vi ska göra. Vi måste kunna lösa det själva. Personer inom LSS som till exempel har autism, de ska möta vår personal och personalen ska ha tillräckligt hög kompetens för det, säger Håkan Hallengren.

Yrkandet från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Är det alltid fel med väktare?

– Självklart inte. Våra brukare och arbetstagare ska ha en säker och trygg arbetsmiljö, men det får inte bli en standardlösning som kompenserar för andra brister i form av kompetens, bemanning eller annat inom organisationen, säger han.

Det måste även bli tydligare hur “turordningen” ska se ut när väktare kallas in, alltså i vilket skede det är aktuellt, enligt Håkan Hallengren.

Stödassistenten Bibbi: ”Galet”

Stödassistenten Bibbi Larsen är en av flera anställda i Göteborg, som arbetat tillsammans med väktare.

Hon har tidigare berättat om hur hon blivit knuffad i bröstet av en väktare, samt blivit utskälld av väktare när det uppstått konflikter på arbetsplatsen.

Bibbi Larsen hoppas att det politiska förslaget godkänns.

Hon vill att Göteborgs stad satsar mer på att behålla utbildad personal, inte minst på boenden där personalen utsätts för våld.

– Det känns ofta som att vi arbetar under isen, att inga politiker ser vad som pågår. De bara tror att allt fungerar, men det gör det bevisligen inte när man tar in väktare i stället för mer utbildad personal. Det är galet häftigt att detta når politikerna, säger hon.

Våld mot personal

Maria Nilsson (C), ledamot i funktionsstödsnämnden, står också bakom yrkandet. Hon upprepar att våldet mot personalen inom LSS är en svår fråga.

– Det är jättesvårt. Jag förstår att situationerna som uppstår är fruktansvärt svåra att hantera, men det är därför vi behöver kartlägga personalens kompetens och stärka upp för att slippa väktare så många gånger som det går att slippa väktare, säger hon.

Det politiska förslaget väntas klubbas igenom den 6 februari i år.