Myndigheten totalsågar regionens utredning av ambulansmordet

”Vi bedömer att ni inte har utrett orsakerna till händelsen”.

Så skriver Arbetsmiljöverket i sitt beslut till Region Gävleborg– och kräver att de gör om och gör rätt.

Senast 23 februari ska en ny, fullständig utredning vara klar. Görs inte det, kommer det att kosta dem 100 000 kronor.

Utöver det kräver myndigheten att regionen ska göra en riskbedömning och handlingsplan för hot och våld före 20 mars – annars väntar ytterligare 200 000 kronor i vite.

Sammanlagt står Region Gävleborg alltså inför hot om att betala 300 000 kronor för brister i arbetet efter ambulanssjukvårdarens död.

Nya rutiner – på anställdas intitiativ

Vid en inspektion i december berättade skyddsombud för Arbetsmiljöverket att personalen själva ändrat hur de jobbar efter mordet.

De ringer till exempel polis eller SOS Alarm oftare inför vissa uppdrag.

Samtidigt noterar Arbetsmiljöverket att regionen inte tagit några initiativ till insatser.

”Det har inte framkommit att ni – i egenskap av arbetsgivare – vidtagit, eller planera att vidta, någon konkret åtgärd som på kort sikt förebygger risken för nya allvarliga händelser liknande den när er medarbetare dödades”, står det i myndighetens beslut.

Höggs till döds av patient

Det var den 20 september i fjol som en ambulanssjukvårdare dödades under en uttryckning till en lägenhet i Harmånger.

Den man i 25-årsåldern som ambulansen kommit dit för att hjälpa gick till attack mot ambulanssjukvårdaren och knivhögg henne till döds.

Mannen dömdes i december till 18 års fängelse för mordet, men domen överklagades av åklagaren – som vill att den misstänkte döms till livstids fängelse.

Före uttryckningen hade mannen tidigare varit både hotfull och våldsam mot annan ambulanspersonal. De incidenterna utreddes aldrig av regionen – vilket nu också kritiseras av Arbetsmiljöverket.