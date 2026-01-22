 Gå till innehållet
Hon blir ny chefredaktör på Kommunalarbetaren

Kommunalarbetaren får ny chefredaktör och ansvarig utgivare. Det blir Sanna Gustavsson som kommer från Expressen.
– Jag är både stolt och peppad över förtroendet, säger hon.

Nyheter
Sanna Gustavsson

Sanna Gustavsson blir KA:s nya chefredaktör Foto: Peter Önnestam

Den 1 april börjar hon den nya tjänsten som högst ansvarig för Kommunalarbetaren.

Sanna Gustavsson har varit anställd i 13 år på Expressen som bland annat breaking news-chef och nyhetschef. Senast har hon jobbat som chef för sociala medier-gruppen.

– Kommunalarbetaren har en stark journalistisk tradition och ett tydligt uppdrag. Jag ser fram emot att, tillsammans med redaktionen, fortsätta göra relevant, modig och engagerande journalistik – och ta tidningen vidare i den digitala utvecklingen, säger hon i ett pressmeddelande.