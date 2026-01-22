För en tid sedan skrev vi om Fyndiq, näthandelsföretaget som säljer ”fynd du kan lita på”, bland dem mängder av förbjudna och farliga produkter samt piratkopior.

När vi intervjuade företagets vd, Fredrik Norberg, talade han om vikten av att som företag ”vara schysst” och förklarade att de hela tiden försöker ”ta bort produkter som är dåliga eller farliga”.

Dessutom berättade han att Fyndiq precis skulle sjösätta ett nytt AI-system som ska göra det svårare för ovan nämnda varor att slinka igenom företagets uppenbarligen grovmaskiga nät.

Månader har förflutit, julen är överspelad, ett nytt år är här.

Vi bestämmer oss för att undersöka och utvärdera Fyndiqs nya system, och börjar med kopiorna. Visst, förfalskningarna verkar vara färre, men fortfarande går det att köpa mängder av piratkopior.

Påstådda Hermèspåslakan, mobilskal eller halsdukar från Chanel eller Loewe, allt för några få hundralappar.

Kvicksilvertermometrar

Undersökningen fortsätter. Utbudet av produkter som innehåller farliga ämnen har knappast minskat, det nya AI-verktyget till trots.

Vi hittar minst sagt tveksamma produkter, däribland ett flertal termometrar som innehåller kvicksilver.

För mer än trettio år sedan förbjöds försäljning av kvicksilvertermometrar i Sverige, då det är ett av de farligaste miljögifterna.

Vi går vidare till den del av hemsidan som visar återkallade produkter. Kunderna uppmanas här att omedelbart sluta använda varorna då de är farliga ur ett kemikalie- eller brandsäkerhetsperspektiv.

På sidan ser vi smycken, insektsmedel, leksaker och pilatesutrustning med alldeles för höga halter av diverse gifter.

Men: när vi söker på hemsidan efter de återkallade produkterna ligger nästan alla fortfarande ute till försäljning.

Knogjärn och stridsyxor

På hemsidan finns tydlig information gällande sådant som inte får säljas. Det rör sig bland annat om strikt reglerade produkter som vapen och tatueringsutrustning.

Mycket snabbt hittar vi ett omfattande utbud av tatueringsmaskiner och tatueringsbläck som ska injiceras i huden, bland annat ett fluorescerande sådant.

Vapen – sådant kan väl ändå inte slinka igenom AI-systemet? Jodå, här finns en hel del att hämta.

Knogjärn, laserpekare och ett vapen som är ett slags blandning mellan armborst och slangbella, helt uppenbart livsfarligt.

Vi hittar också olika sorters stridsyxor. Ett av dem beskrivs som ett ”fruktansvärt och brutalt effektivt vapen” med ”ett blad som uttryckligen är utformat för genomborrning och kunde (sic) leverera djupa punkteringssår som var ganska dödliga (sic)”.

En annan yxa marknadsförs med dess vassa egg, som ger ”många taktiska alternativ för vår nations moderna krigare”.

Olika sorters stridsyxor hittas på Fyndiq.

Mycket klurigt

Vi kontaktar polisens presstjänst och frågar hur det kommer sig att företaget kommer undan med att sälja produkter som dessa.

Pressekreterare Mathias Rutergård påpekar att produkterna säljs via fristående handlare, ofta i länder som kan ha andra lagstiftningar än den svenska.

Därför, menar Rutergård, är det ofta oklart vilket lands lagar som ska gälla, och det straffrättsliga ansvaret blir ”mycket klurigt”.

Fördel Fyndiq: här finns möjligheter att utnyttja straffrättsliga gråzoner.

Fyndiq saluför över femton miljoner produkter. Vem vet vad som egentligen döljer sig där, i lagens och etikens ingenmansland?

Våra sökningar på hemsidan börjar ta sig allt märkligare former. Bland Fyndiqs klädutbud upptäcker vi en läderrock i helt uppenbar naziststil, ”ett klassiskt och moderiktigt plagg”, dessutom beskriven med ord som ”officer”, ”Tyskland” och ”WW2”.

Bland leksakerna hittar vi ett slags nazistlego, piratkopierade plastfigurer i tyska uniformer och ett svartklätt SS-befäl.

På produktbilden går de små figurerna i led, bakom dem en svartvit, ökänd propagandabild från 1940, föreställande tyska soldater som tågar in i Paris.

Skribenterna hittar lego som för tankarna till andra världskrigets Tyskland.

Iniuitrasism

2005 festade Storbritanniens prins Harry iförd en armbindel med hakkors. Efter det slutade många företag att sälja maskeradartiklar med nazisttema. Fyndiq tillhör inte de företagen.

Bland hemsidans maskeradutstyrslar hittar vi en svart skärmmössa, även den i omisskännlig naziststil. Produktbilden visar en man i läderbyxor, ridstövlar och piska i hand, helt klart redo för bus eller godis.

För några år sedan kritiserades Fyndiq för att sälja maskeradattiraljer som förnedrade minoritetsgrupper.

Fredrik Norberg meddelade att det hela var ”rent ut sagt för jävligt” och påpekade att de olämpliga produkterna omgående tagits bort.

När vi undersöker sidans maskeradutbud hittar vi såväl en ”sexig indianklänning” som en ”eskimådräkt”.

Den enligt produktbeskrivningen ”infallsrika eskimån” som ”känner till alla knep för att överleva i det eviga islandskapet” verkar vara ny för i år.

Kanske är dräkten inspirerad av USA:s invasionsplaner gällande Grönland.

Struntar i skadan

Vår undersökning börjar närma sig sitt slut, och sådana bör leda till någon form av slutsats.

En är att Fyndiqs nya AI-system verkar fungera sådär, med tanke på överflödet av förbjudna, farliga och förnedrande produkter.

Kanske kommer den här texten leda till att några produkter snabbt plockas bort från hemsidan, för att lika snabbt dyka upp där igen.

Vi är beredda att hålla med Kemikalieinspektionen, som menar att Fyndiq inte vill ha fungerade kontrollrutiner.

Ytterligare slutsatser är att Fyndiq fullkomligt struntar i den skada deras produkter kan åsamka, och att själva affärsidén består i att utnyttja ett straffrättsligt oklart läge.

Fyndiq är på så vis ett perfekt företag i en värld där det numera finns vitt skilda versioner av vad ”att lita på” eller att ”vara schysst” faktiskt innebär.