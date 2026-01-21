Väl tränade inför kongress 2026

Vi är ungefär 30 personer som tar plats i kongressalen på lördag förmiddag.

Alla är nog ungefär lika nervösa, fast av lite olika skäl. Ungdomarna kan vara nervösa inför sina besök i talarstolen, placerad alldeles invid de sittplatser som vi i presidiet intar.

Vi i presidiet, jag och P O Nilsson, vice ordförande i Elektrikerförbundet, är nervösa av en annan anledning.

Hur tar egentligen människor födda omkring millennieskiftet emot två gamla stötar som sitter och klubbar igenom mötet?

Agerar som rena proffsen

Mötet startar och nervositeten sjunker snabbt undan hos både mig och P O.

Den utan tvekan största orsaken till att hela dagen flyter på utan ett enda missöde är att varenda en av de unga talarna agerar som rena proffsen när de en efter en tar plats i talarstolen.

Det enda som skapar små, men givande, avbrott under dagen är när kongressombuden ställer bra, relevanta och utbildande frågor till oss i presidiet.

Vissa av dem är lika kniviga som en knivig propositionsordning, alltså helt underbara.

Jesper Ekström i talarstolen.

I vissa av avbrotten lämnar vi kongresspelet och tar en litet mötestekniskt samtal mellan presidie och kongressledamöter. Wow!

Gänget är väl tränade att vara med som kongressombud när förbundet genomför sin ordinarie kongress under 2026.

Minns det du som sitter i en avdelning och tycker att alla kongressombud är ungefär som jag, ”några” år över 20. Nu har ni alla chansen att förändra innebörden av ”några” år över 20.

Det finns bra kandidater bland våra något yngre medlemmar och förtroendevalda.

Per-Ola Nilsson och Thomas Sandgren.

Du är redo

Det jag säger gäller även alla er som är med på Viskadalen under helgen.

Minns en sak. Vad du än tror om dig själv så är en sak klar.

Du är redo att vara med som kongressombud vid kongressen 2026. Jag vet att du Vill – Vågar – Kan. Jag säger det igen; Ta för dig!

Du kan mer än de flesta. Det gäller bara att inse det, att våga inse det.

Tack för att jag får vara med och få en härlig erfarenhet. Tack för att jag få vara med och dela med mig av de erfarenheter jag har med mig in i helgen.

Thomas Sandgren Ombudsman Emeritus

