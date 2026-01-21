Artikeln i korthet Anne Surry och Annica Persson, två erfarna undersköterskor, blev sjukskrivna vid 62 års ålder på grund av hälsoproblem.

De upplevde att arbetsgivaren inte anpassade deras arbetsuppgifter, trots att lagen kräver att arbetsgivare ska underlätta medarbetares återgång i arbete.

Undersköterskorna tvingades sluta och är oroliga för att många anställda inom vården inte kommer klara att jobba till den höjda pensionsåldern, om arbetsgivarna inte går med på att de kan få slippa de tyngsta arbetsuppgifterna.

Sköta tvätten, leverera matlådor, ordna frukost och ta de äldre på promenad. Följa med till frissan och till sjukhuset. Undersköterskorna Anne Surry och Annica Persson räknar upp allt de kunnat göra.

Om de fått jobba kvar.

– Det fanns jättemycket, om de bara gett sig attan på det, säger Anne Surry.



Annica Persson och Anne Surry har jobbat många år i Axelsbergs hemtjänst i södra Stockholm. De har trivts bra, men med åldern började det bli tungt.

Vid 62 blev Anne sjukskriven efter att bland annat ha opererat en disk nacken och en nerv i armbågen. Även Annica sjukskrevs vid 62 till följd av stress och värk i lederna.

– Jag hade jätteont på nätter och kvällar, och sedan fick jag min utmattning, säger hon.



När de skulle börja jobba igen blev det snabbt tydligt att det skulle bli svårt.

Chefen: ”Måste orka allt”

Anne behöver slippa tunga handlingar och har inte längre kraft att sätta på stödstrumpor. För Annica är problemet bristen på återhämtning och att värken gör det svårt att gå mellan kunder hela dagarna.

Annica Persson har haft det svårt att klara av de tyngsta delarna av jobbet sedan hon blev sjukskriven vid 62.

Arbetsgivare är enligt lag skyldiga att försöka anpassa arbetet för medarbetare som kommer tillbaka efter sjukskrivning (se faktaruta).



Men Anne och Annica upplever inte att det fanns någon sådan ambition från arbetsgivaren Stockholm stad.



Båda var på möten tillsammans med chefen, HR, facket och Försäkringskassan. Handläggaren på Försäkringskassan frågade om det kanske fanns några arbetsuppgifter de ändå kunde göra.

Det fanns det inte, ansåg chefen.

– Enligt min chef så måste man kunna göra precis allt, orka med precis allt, säger Anne Surry.

Det måste chefen göra Arbetsgivaren ska ständigt prata med sina anställda om arbetsmiljön, och om det behövs anpassa jobbet efter den anställdes förmåga. Syftet är att undvika sjukskrivning.

En anpassning kan vara ändrade arbetstider, hjälpmedel, socialt stöd eller särskilda arbetsinstruktioner.

Arbetsgivaren är skyldig att göra en utredning om det finns behov av arbetsanpassning. Om det gör det ska arbetsgivaren så snart som möjligt utreda hur anpassningen ska utformas och genomföra den.

Arbetsgivare måste ha skäliga argument för att neka anpassningar. Men Arbetsmiljöverkets föreskrifter säger inget om var gränsen går. Chefen kan hävda att medarbetarens behov av anpassningar inte är rimliga utifrån verksamheten. I slutändan blir det en arbetsrättslig fråga.

Arbetsgivarens skyldigheter regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd, Afs 2023:2, kapitel 3.

Här kan du läsa mer: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/afs-20232/#3kap-arbetsanpassning



Källa: Arbetsmiljöverket.se Läs mer

Både Anne och Annica har fått beviljat sjukersättning nu. De tycker det är skönt att klara sig ekonomiskt fram till pensionen.

Men de är förbannade över att inget gjordes för att de skulle kunna stanna kvar i arbetslivet, åtminstone på deltid.

– Det blir en sorg, att man är förbrukad på något sätt, säger Annica Persson.

Kan inte skapa nya jobb

AnneCharlotte Persson, områdeschef på Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, kan av sekretesskäl inte kommentera enskilda medarbetare.



Men hon beskriver på mejl hur arbetsgivaren jobbar med rehabilitering generellt, och det gäller enligt henne även Anne Surry och Annica Persson.

Hon säger att målet är att medarbetare alltid ska kunna återgå i arbete. Anpassningarna måste dock vara ”skäliga”.

”Många tycker det är tufft i hemtjänsten redan vid 55. Det kommer aldrig gå att vi ska jobba till 68 om det inte görs några anpassningar av arbetsgivarna”, säger Anne Surry, till höger i bild.

”Vi är inte skyldiga att utvidga vår verksamhet, skapa eller konstruera nya arbeten”, skriver hon och lägger till att för att hitta en lösning krävs det engagemang och vilja från båda parter.

”Och naturligtvis medicinska förutsättningar för att det ska vara möjligt”, skriver AnneCharlotte Persson.



Fackförbundet Kommunal, som hade ombud med på rehabmötena med Anne och Annica, vill inte kommentera personliga ärenden.



Ingen luft i schemat

Forskning tyder på att arbetsgivare i alla branscher brister i att erbjuda anpassade arbetsuppgifter till äldre medarbetare som behöver det för att kunna jobba kvar.

Trots att det alltså är ett krav i arbetsmiljölagen – och det gäller alla oavsett ålder.



När Kommunalarbetaren i höstas frågade läsarna om de fått anpassade arbetsuppgifter efter sjukskrivning blev svaret ett unisont nej.

Många hörde av sig och vittnade om att arbetsgivare kräver att de ska ge hundra procent direkt.



Viktoria Wahlström, forskare vid Umeå universitet, har intervjuat chefer för bland annat undersköterskor i vård och äldreomsorg. Hon säger att cheferna försöker hitta lösningar.

– Men det finns varken luft i schemat eller mandat uppifrån som gör det möjligt att plocka bort tyngre arbetsuppgifter utan att det påverkar andra medarbetare för mycket.

Viktoria Wahlström, forskare på Umeå universitet, menar att chefer ofta försöker hitta lösningar.

Annica Persson har jobbat 37 år i äldreomsorgen. För Anne Surry blev det 14 år. De är alltså båda erfarna undersköterskor. En grupp som arbetsgivare brukar säga att det är brist på.

Tidigt utslitna

De båda undersköterskorna är oroliga för hur det ska gå med äldreomsorgen. Alla prognoser visar att mer personal kommer krävas när andelen äldre ökar i befolkningen.

Samtidigt höjs pensionsåldern. Trots att många undersköterskor tidigt är utslitna.

– Många tycker det är tufft i hemtjänsten redan vid 55. Det kommer aldrig gå att vi ska jobba till 68 om det inte görs några anpassningar av arbetsgivarna, säger Anne Surry.

Arbetsgivarna dåliga på anpassningar Bara två av tio anställda uppgav 2024 att deras arbetsgivare erbjuder anpassningar för att äldre medarbetare ska kunna jobba kvar längre. 14 000 anställda i olika branscher svarade på enkäten (Centrum för arbets- och miljömedicin).

Av de som svarade att arbetsgivaren erbjuder anpassningar, var det vanligast att få gå ner i arbetstid eller att få styra sina arbetstider mer.

Men det arbetare med tunga jobba helst vill ha är minskade fysiska krav, att få andra arbetsuppgifter eller möjligheter att byta arbete.

Chefer tycker det är svårt att ge anpassningar för några utan att det innebär mer jobb för andra medarbetare. De är också rädda för att det ska uppfattas som orättvist, enligt en studie från Umeå universitet.

Bara fyra av tio arbetsgivare fick godkänt när Arbetsmiljöverket 2022 granskade om de lever upp till föreskrifterna om arbetsanpassning. Läs mer



