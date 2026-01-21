Bakom den perfekta matchisen står arenans sju vaktmästare och ismakare. Med full kontroll på istemperatur och ventilation, som styrs digitalt från dator, skapar de förutsättningarna för kvällens match.

Men nu pågår också något helt nytt i maskinhallen. Leksand kan vara först i världen med en miniratt på ismaskinen – en innovation som ska minska slitaget på kroppen och förbättra arbetsmiljön.

– Jag tror faktiskt att vi är först i världen med det här, säger Stefan Bäcker, vaktmästare i Tegera Arena.

Slitigt arbete bakom kulisserna

Aktiviteten i arenan är hög från morgon till kväll. Herrlag, damlag och juniorer tränar. Skolklasser och allmänhet har istider. Var 50:e minut ska isen i både stora arenan och den mindre hallen spolas – varje dag.

Det innebär många timmar bakom ratten på ismaskinen, i samma riktning.

– Vi kör ständiga högervarv, och det sliter på axlarna, säger Stefan Bäcker.

När Stefan Bäcker började köra ismaskin reagerade han direkt på hur arbetet slet på axlarna. Men han hade också en lösning – plockad från hans tidigare jobb inom industrin.

Han har tidigare arbetat hela sitt yrkesliv inom industrin och reagerade direkt när han började i Leksands IF.

– Det fanns ingen miniratt på ismaskinerna. I industrin är det en självklarhet. De stora rattutslagen känns i axlarna.

Produktutveckling i Italien

När Stefan Bäcker tog upp frågan så var hans chef Magnus Proos genast med på bollen.

– Han är lyhörd när det gäller frågor som rör arbetsmiljön.

Nu pågår en produktutveckling tillsammans med tillverkare i Italien. En första version av miniratten har testats i Leksand, och just nu görs förbättringar baserat på ismakarnas synpunkter.

– Vi är genuint intresserade av teknisk utveckling. Det här handlar om arbetsmiljö och om att kunna jobba hållbart över tid, säger han.

Att frågan drivs framåt är ingen slump. Stefan Bäcker är också skyddsombud.

– Förebyggande skyddsarbete är alltid med mig.

Leksands IF har sju vaktmästare och ismakare som jobbar för att hålla Tegera arena igång och isen redo för match.

Säkerhet, stress och matchdagar

Arbetsmiljön i arenan innebär flera riskmoment. Halka är en av de största.

– Vi har testat skor med dubbar, men det fungerar dåligt när man ena stunden är på isen och nästa stund ska rensa ett avlopp någon annanstans i arenan.

De sju vaktmästarna är aldrig schemalagda för ensamarbete. Skulle det ändå uppstå finns tydliga rutiner för vilka arbetsuppgifter som får utföras – och hur.

Stress är också en del av vardagen, särskilt på matchdagar.

– Då är det mycket som ska fungera, och pressen är hög. Men det är också väldigt kul. Det händer något hela tiden.

Stefan Bäcker och hans kollegor är aldrig schemalagda för att jobba ensamma. Arbetet kan vara stressigt – särskilt på matchdagar.

Millimeterprecision på isen

Isen i Tegera Arena mäts noggrant. I Leksand har man kommit fram till att 3,5 centimeter är den optimala tjockleken – även om andra arenor kan göra andra bedömningar.

Med stålhyvel jämnas ytan ut, skär tvättas rena från smuts och efter match, när isen är sliten, toppfylls den med cirka 3 000 liter vatten. I stället för traditionell dukmetod hyvlas isen hårt och varmt vatten läggs på för att “läka” skären.

Publikmängden spelar också roll.

– Blir det mycket folk blir det varmare i arenan. Då måste vi förbereda isen för det.

När pucken släpps är isen redo – efter ett arbete som pågår långt före nedsläpp. Och kanske också tack vare en liten ratt som nästa steg i utvecklingen av ismaskiner.