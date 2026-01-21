Dålig arbetsmiljö, stress och beslut som fattas över huvudet på de anställda.

Så är det på många arbetsplatser, inte minst på frisersalonger. Ändå finns det bara två arbetsplatsklubbar för frisörer inom Handels.

Och båda är på salong Vacker – den ena i Helsingborg och den andra i Halmstad.

Klubben i Halmstad startade i oktober och styrelsen har precis börjat sina uppdrag.

– Nu försöker vi få koll på vad vi ska göra. Men det känns bra att veta att ledningen inte kan göra vad som helst utan att gå via oss, säger Kujtime Serifovska som är klubbordförande.

Mer inflytande med fackklubb

Och så är det. Om det finns en fackklubb på en arbetsplats så måste arbetsgivaren förhandla om exempelvis schemaplanering och förändringar av bemanning och organisation i förväg.

Det gör att de som jobbar på en sådan arbetsplats får mer inflytande.

– Jag har alltid varit engagerad i hur vi har det på jobbet. Det känns väldigt bra att vi nu har en klubb och kan vara starkare när arbetsgivaren vill göra förändringar. Och så är det väldigt lärorikt att få träffa andra fackligt engagerade, lyssna och stötta varandra, säger Kujtime.

I mitten av januari var hon med på en regional frisörkonferens som ordnades av Handels i Göteborg.

Där möttes runt 25 frisörer, de flesta med fackligt uppdrag, för att lära sig nya saker om facket och för att utbyta erfarenheter.

Svårt att bilda klubb på liten arbetsplats

Trots att det finns runt 2 000 frisörer som är medlemmar i Handels finns det bara två arbetsplatser med egen klubb.

En orsak är att många jobbar på små salonger, där man inte är tillräckligt många medlemmar för att kunna bilda en klubb.

Därför försöker Handels starta branschklubbar för frisörer i sina avdelningar.

En sådan består av frisörer som jobbar på olika arbetsplatser som inte har en egen fackklubb.

I branschklubben kan alla frisörer som jobbar i avdelningen vara med, men den har inte samma ställning som en arbetsplatsklubb.

Den kan till exempel inte förhandla för medlemmarna ute på arbetsplatserna.

Branschklubbar för frisörer

Däremot kan den värva medlemmar och hålla koll på att gällande avtal och lagar efterlevs på arbetsplatserna.

– Så vitt jag vet finns det en branschklubb i Göteborg, men det är ett par till på gång. Det finns mycket att önska när det gäller organisering av frisörer, säger Lena Åkesson, ombudsman som jobbar med frisörfrågor på Handels.

Kujtime Serifovska och Rebecca Johansson i klubbstyrelsen på salong Vacker i Halmstad tycker redan att det har gett resultat att ha klubb.

– Många som är nya vågar inte säga ifrån själva, men när vi finns så kan de ta upp problem med oss i klubben. Då blir vi starkare, säger Rebecca.