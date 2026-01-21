Artikeln i korthet Undersköterskor som Anne Surry och Annica Persson kan få sluta för att de inte längre klarar av de mest fysiskt krävande uppgifterna.

Forskning och rapporter visar att arbetsgivare är dåliga på att anpassa arbetet för anställda med begränsad arbetsförmåga.

Ann Georgsson från fackförbundet Kommunal kritiserar hur anställda i kvinnodominerade arbetaryrken blir utslagna från arbetsmarknaden i förtid, och kostnaderna vältras över på staten och sjukförsäkringen.

Kommunalarbetaren har tidigare berättat om undersköterskorna Anne Surry och Annica Persson i Stockholm som ville jobba kvar i hemtjänsten, men fick sluta då de inte längre klarade de allra tyngsta arbetsuppgifterna.



– Enligt min chef så måste man kunna göra precis allt, orka med precis allt, säger Anne Surry som bland annat har svårt att ta på stödstrumpor och bära tunga matkassar.



Nu har både hon och kollegan Annica Persson sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension.

Skyldiga att anpassa jobbet

Arbetsgivare är skyldiga att utreda om det finns behov av att anpassa arbetsuppgifterna om en medarbetare har begränsad arbetsförmåga, till exempel när de kommer tillbaka efter en sjukskrivning.

Det kan handla om ändrade arbetstider, att slippa vissa arbetsmoment, få hjälpmedel, eller socialt stöd.



Men forskning visar att många arbetsgivare brister i att anpassa jobbet för de som behöver stöd.

Arbetsgivarna dåliga på anpassningar Bara två av tio anställda uppgav 2024 att deras arbetsgivare erbjuder anpassningar för att äldre medarbetare ska kunna jobba kvar längre. 14 000 anställda i olika branscher svarade på enkäten (Centrum för arbets- och miljömedicin).

Av de som svarade att arbetsgivaren erbjuder anpassningar, var det vanligast att få gå ner i arbetstid eller att få styra sina arbetstider mer.

Men det arbetare med tunga jobba helst vill ha är minskade fysiska krav, att få andra arbetsuppgifter eller möjligheter att byta arbete. Der visar rapporten från Centrum för arbets- och miljömedicin.

Chefer tycker det är svårt att ge anpassningar för några utan att det innebär mer jobb för andra medarbetare. De är också rädda för att det ska uppfattas som orättvist, enligt en studie från Umeå universitet.

Bara fyra av tio arbetsgivare fick godkänt när Arbetsmiljöverket 2022 granskade om de levde upp till föreskrifterna om arbetsanpassning.





Ann Georgsson, ombudsman på fackförbundet Kommunal, menar att man ofta reagerar först när personalen blir sjukskriven.



– Vi vet att det finns stora brister i rutinerna för arbetsanpassning.

Hon tror att det är ett problem som finns på hela arbetsmarknaden, men pekar på att de högsta sjuktalen finns i kvinnodominerade branscher som vården, äldreomsorgen och förskolan.

När sjukskrivningar återkommer bygger det på organisatoriska och strukturella problem, menar hon.



– Men arbetsgivarna gör ohälsa till ett individproblem och åtgärdar inte grundorsaken, som ofta är en stressig och dålig arbetsmiljö.

Kvinnor slås ut

Ann Georgsson är kritisk till att erfarna undersköterskor tvingas sluta trots att de fortfarande klarar många arbetsuppgifter.



I stället för att arbetsgivarna går med på att ta bort svåra arbetsuppgifter så att medarbetaren kan jobba kvar, vältras kostnaden över på staten och sjukförsäkringen.

Dessutom handlar det ofta om yrkesgrupper som samhället är beroende av, som undersköterskor och barnskötare.

– Vi har en situation där framför allt kvinnliga arbetare blir utraderade från arbetsmarknaden. Det är djupt tragiskt, säger Ann Georgsson.

Kommunal uppmanar skyddsombud att försöka stötta personal som har behov av ändrade arbetsuppgifter och kolla så att arbetsgivaren har rutiner för arbetsanpassning.

Om sådana saknas, och arbetsgivaren inte åtgärdar det, kan skyddsombudet anmäla till Arbetsmiljöverket.

– Vi måste aktivt delta i den här processen och även följa upp om det sätts in anpassningar, säger Ann Georgsson.

