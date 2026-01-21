 Gå till innehållet
Klubb 67: Verksamhetsplan 2026

Nytt år och nya träffar för Klubb 67.

Insändare
Gruppbild tagen utomhus på några av pensionärerna i Klubb 67.

Jan Gazett, hissmontör, Bo Rydén, installationselektriker, Dag Carlsson, installationselektriker, ”Gille” Langkjaer, installationselektriker, Bengt Askdal, installationselektriker, Börje Jansson, installationselektriker, Lars Johansson, installationselektriker, Patrick Sebastien, hissmontör. Längst fram: Jan Aspefjord, installationselektriker och Jan Eriksson, installationselektriker Foto: Lena Gunnars

  • Onsdagen den 11 februari    
    Årsmöte kl 12:30 i Årsta FH, Årsta torg. Vi väljer styrelse och revisorer, m.m. Förbundsmedverkan. Kaffe och macka serveras. Kamratträff rest. Hjälmaren.
  • Onsdagen den 11 mars           
    Studiebesök på Riksdagshuset med Markus Kallifatides. Samling utanför besöksentrén kl 12:15. T-Gamla stan eller T-Centralen. Max 30 deltagare. Anmälan senast 1 mars.  
  • Onsdagen den 8 april           
    Brandvandring med Maj Sandin och Röde Hanen på Södermalm. Samling vid Katarina brandstation, Tjärhovsgatan 9 kl 12:00. T-Medis. Sista anmälningsdag 1 april. Max 30 deltagare.
  • Onsdagen den 27 maj           
    Möte inför höstens val med fru/sambo i Gershedens Folkets Hus på Skansen. Samling i huvudentrén senast 11:30. Mötet startar kl 12:00. Ta 7:an från Åhléns. Fika efter mötet på Solliden. Sista anmälningsdag 20 maj. Gratis inträde. Max 60 deltagare.
  • Onsdagen den 9 sept              
    Bussresa med fru/sambo till Järnvägsmuseet i Gävle. Lunch och kaffe ingår. Avresa från Cityterminalen kl 08:30. Beräknad återkomst kl 17:30. OBS, avgift 250 kr per person insätts före resan på Klubb 67s plusgiro 46 24 10-2. Sista anmälningsdag 1 sep. Max 50 deltagare.                                                   
  • Onsdagen den 14 okt           
    Stadsvandring med AKS med guide. Var, när och hur ännu ej bestämt, meddelas senare. Sista anmälningsdag 1 oktober. Max 30 deltagare.      
  • Onsdagen den 11 nov          
    Nomineringsmöte kl 12:30 i Årsta Folkets Hus. Hemlig gäst samt nominering till styrelse m.m. Buss 160 från Gullmarsplan eller Årstabergs pendeltågsstation, hållplats Årsta torg. Kaffe och macka serveras. Kamratträff på Restaurang Hjälmaren efter mötet.
  • Onsdagen den 9 dec             
    Traditionsenlig Grötlunch med grötproblem och lotteri i Årsta Folkets Hus. Vi startar kl 12:00 och beräknar vara färdiga kl 14:00. Buss 160 från Gullmarsplan eller Årstabergs pendeltågsstation, hållplats Årsta torg. Sista anmälningsdag 2 dec. Max 60 deltagare.
  • Boule
    Måndagar 13:00-14:00 i Liljeholmshallen. Jan-mars och okt-dec. Sommartid är vi nedanför Observatoriekullen på Sveavägen tisdagar mellan 9:30 och 11:30.   
  • Vårens studiecirklar             
    ”Ord och handling-Ett liv i diplomatins tjänst” Jan Eliasson, eller ”Läs och res till Lissabon”, resa under våren eller hösten. Studieupptakt 21 jan kl 12:30 i Årsta FH, se ovan. Välkommen.
  • Höstens studieupptakt          
    Onsdagen den 16 september kl 12:30 i Årsta Folkets Hus, Årsta torg.                                                                                                                                                                                        