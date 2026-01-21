Klubb 67: Verksamhetsplan 2026
Nytt år och nya träffar för Klubb 67.
- Onsdagen den 11 februari
Årsmöte kl 12:30 i Årsta FH, Årsta torg. Vi väljer styrelse och revisorer, m.m. Förbundsmedverkan. Kaffe och macka serveras. Kamratträff rest. Hjälmaren.
- Onsdagen den 11 mars
Studiebesök på Riksdagshuset med Markus Kallifatides. Samling utanför besöksentrén kl 12:15. T-Gamla stan eller T-Centralen. Max 30 deltagare. Anmälan senast 1 mars.
- Onsdagen den 8 april
Brandvandring med Maj Sandin och Röde Hanen på Södermalm. Samling vid Katarina brandstation, Tjärhovsgatan 9 kl 12:00. T-Medis. Sista anmälningsdag 1 april. Max 30 deltagare.
- Onsdagen den 27 maj
Möte inför höstens val med fru/sambo i Gershedens Folkets Hus på Skansen. Samling i huvudentrén senast 11:30. Mötet startar kl 12:00. Ta 7:an från Åhléns. Fika efter mötet på Solliden. Sista anmälningsdag 20 maj. Gratis inträde. Max 60 deltagare.
- Onsdagen den 9 sept
Bussresa med fru/sambo till Järnvägsmuseet i Gävle. Lunch och kaffe ingår. Avresa från Cityterminalen kl 08:30. Beräknad återkomst kl 17:30. OBS, avgift 250 kr per person insätts före resan på Klubb 67s plusgiro 46 24 10-2. Sista anmälningsdag 1 sep. Max 50 deltagare.
- Onsdagen den 14 okt
Stadsvandring med AKS med guide. Var, när och hur ännu ej bestämt, meddelas senare. Sista anmälningsdag 1 oktober. Max 30 deltagare.
- Onsdagen den 11 nov
Nomineringsmöte kl 12:30 i Årsta Folkets Hus. Hemlig gäst samt nominering till styrelse m.m. Buss 160 från Gullmarsplan eller Årstabergs pendeltågsstation, hållplats Årsta torg. Kaffe och macka serveras. Kamratträff på Restaurang Hjälmaren efter mötet.
- Onsdagen den 9 dec
Traditionsenlig Grötlunch med grötproblem och lotteri i Årsta Folkets Hus. Vi startar kl 12:00 och beräknar vara färdiga kl 14:00. Buss 160 från Gullmarsplan eller Årstabergs pendeltågsstation, hållplats Årsta torg. Sista anmälningsdag 2 dec. Max 60 deltagare.
- Boule
Måndagar 13:00-14:00 i Liljeholmshallen. Jan-mars och okt-dec. Sommartid är vi nedanför Observatoriekullen på Sveavägen tisdagar mellan 9:30 och 11:30.
- Vårens studiecirklar
”Ord och handling-Ett liv i diplomatins tjänst” Jan Eliasson, eller ”Läs och res till Lissabon”, resa under våren eller hösten. Studieupptakt 21 jan kl 12:30 i Årsta FH, se ovan. Välkommen.
- Höstens studieupptakt
Onsdagen den 16 september kl 12:30 i Årsta Folkets Hus, Årsta torg.