Artikeln i korthet President Donald Trumps hot om att införa tilläggstullar på svenska varor skulle kraftigt minska Sveriges export till USA. Minskningen beräknas bli 28 procent om tullarna höjs till 25 procent, enligt simuleringar från Kommerskollegium.

Svenska branscher som stål, elektronik samt fordons och läkemedelsindustri skulle drabbas hårdast.

För att mildra effekterna av tullarna och osäkerheten bör Sverige och EU fokusera på andra marknader, såsom Sydamerika och Indien, anser myndigheten. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Svensk export till USA kan inom några år minska med 16 procent. Detta om de tilläggstullar på 10 procent som president Donald Trump i den pågående Grönlandskrisen hotar med från 1 februari blir verklighet.

25 procent tilläggstull, som hotar från 1 juli, skulle minska svensk USA-export med 28 procent. Det visar simuleringar som gjorts av Kommerskollegium, Sveriges expertmyndighet för utrikeshandel. Sverige ser i simuleringarna ut att drabbas värre än EU som helhet.

Stål och tillverkning

– Vissa branscher, som stål, har ju redan mycket höga tullar. Ytterligare höjning skulle naturligtvis vara negativt, säger Nils Norell, vikarierande chef för Kommerskollegiums analysenhet.

Förutom järn och stål är delar av tillverkningsindustrin samt elektronik de värst utsatta branscherna. De kan tappa uppemot halva sin export till USA. Även fordons- och läkemedelsindustrin ser enligt myndigheten ut att få det avsevärt svårare på USA-marknaden.

Utvecklats negativt

Nils Norell pekar på att svensk export till USA har utvecklats negativt under 2025 på grund av de redan införda tullarna. Att USA avviker från den överenskommelse som EU och USA slöt i somras får negativa effekter.

– Det skapar osäkerhet för svenska exportföretag. På sikt kan det även påverka sysselsättningen i vissa branscher, säger Nils Norell.

EU talar om att ”osäkra handelsbazookan” för att svara med kraftiga motåtgärder. Vad skulle det få för konsekvenser?

– Det beror på. EU:s antitvångsinstrument är ett väldigt brett regelverk, och konsekvenserna beror på hur man väljer att använda det. Men att EU överväger motåtgärder är naturligt med tanke på USA:s agerande.

Nya marknader

Nils Norell framhåller att Sverige och EU nu behöver inrikta sig på andra marknader än USA, till exempel Sydamerika och Indien. Samt att fortsätta utveckla EU:s egen inre marknad.

– EU gör ett viktigt arbete där.

Omdirigering till andra marknader bidrar till att lindra effekterna av handelskonflikten med USA. Ändå kommer Sveriges totala export att minska, spår Kommerskollegium. Den beräknas minska med 0,8 procent vid 10 procents tilläggstullar och med 1,3 procent om tilläggstullarna blir 25 procent.