Arbetets podd om kokainsmuggling kan vinna pris

Nyligen gjordes ett rekordbeslag av knark i Helsingborgs hamn. Igen. Podden Kartellens man i hamnen i serien Arbetet Krim har plötsligen fått förnyad aktualitet.

Nu kan Arbetet Krim, i hård konkurrens, vinna pris för Årets ljudjournalistik som ingår i tävlingen Årets dagstidning.

– Det känns väldigt hedrande! Att lyfta hamnarbetarnas perspektiv på narkotikasmugglingen och deras upplevelse av hur en mångårig kollega svek dem genom sin delaktighet, kändes viktigt och givande. Jag tycker det är ett perspektiv som är unikt för oss på Arbetet, säger reportern Anton Andersson.

Når tusentals lyssnare

Han var den som nystade upp hela berättelsen i nära samarbete med Clara Lowden, producent på Filt som Arbetet samarbetar med kring Arbetet Krim.

I nominering lyfts bland annat fram att podden ”granskar och lyfter upp hur brottsligheten tränger in i vardagliga arbetsmiljöer”.

– Det är precis det vi vill skildra. Hur samhället och enskilda människor påverkas av kriminalitet i arbetslivet. På det här sättet hittar också Arbetet helt nya grupper. Arbetet Krim når tusentals nya lyssnare vecka efter vecka, säger Arbetets chefredaktör Yonna Waltersson.

Skildrar kriminalitet i arbetslivet

Arbetet Krim är en podd om arbetslivskriminalitet – i olika skepnader. Tidigare har reportern Jenny Berggren berättat historien om den övervakade Barnflickan som flydde vilket var en av de mest lyssnade nykomlingarna på Spotify 2024. Här finns också specialavsnitt om bland annat kriminalvårdaren Daniel som misshandlades av en intern och Maria vars dotter mördades på sitt jobb.

Den 12 mars står det klart vem som tar hem priset.

– Men oavsett är detta återigen ett kvitto på att vår satsning på podd går igenom bruset och håller hög kvalitet, säger Lena Hennel, som är projektledare.

Lyssna på första delen av podden här: