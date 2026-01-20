I början av december innehöll tidskriften The Economist en artikel som fick Tidö-regeringen att jubla. ”Stockholm is Europe’s new capital of capital” var rubriken i den globala elitens favoritpublikation. När utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) delade artikeln på X la hon till att ”Sweden is open for business” och en svensk flagga.

Men är det en bra idé att Stockholm blir Europas ”capital of capital”? Troligen inte.

I veckan hade säsong fyra av brittiska tv-serien Industry premiär. Redan i första säsongens första avsnitt arbetade en av de unga handlarna på den prestigefyllda investmentbanken i London där serien utspelar sig ihjäl sig, hög på energidryck och prestationshöjande piller. Den nattsvarta gestaltningen finansbranschen är återkommande.

Brexit var dåligt för affärerna

I American psycho delar yuppin Patrick Bateman sin tid mellan en rigorös träningsrutin, sitt trista jobb som bankir och groteska seriemord. I Wall street deklarerar Gordon Gekko att ”Greed is good” medan han bedriver olaglig insiderhandel och slår sönder riktiga företag.

Den populärkulturella bilden är inte fel. Det är helt enkelt något skadligt med en industri som uteslutande handlar om att tjäna pengar.

Tidigare var London kontinentens självklara finanshuvudstad, men Brexit har varit dåligt för affärerna. Andra utmanare är Paris, Amsterdam och tyska Frankfurt. Men i Stockholm finns en väl utvecklad miljö för private equity. The Economist nämner särskilt familjen Wallenbergs riskkapitaljätte EQT.

År 20 kommer kraschen

På kort sikt skulle svensk ekonomi gynnas av en expanderande finanssektor. Branschen betalar höga löner. I Statistiska centralbyråns lönestatistik dominerar finans bland de mest välbetalda yrkena. Chefer inom bank, finans och försäkring intar första plats – 158 900 kronor i månaden. På tredje plats återfinns mäklare inom finans med en genomsnittlig lön på 106 500 kronor. Det är en bra bit över specialistläkare med en månadslön på 93 600 kronor.

Finansverksamhet är en riskfylld verksamhet. Gång på gång visar sig benägenheten att ta stora risker för att tjäna snabba pengar bli för hög. När banker och finansinstitut väl kommer på obestånd tenderar problemet att hamna i skattebetalarnas knä. Politikerna får göra det oangenäma valet att rädda branschen med offentliga pengar eller se en kris trasa sönder den reala ekonomin.

I 19 av 20 år skapar finansindustrin stora vinster för de redan förmögna och bidrar till ökad ojämlikhet. Det 20:e året sker kraschen.

Flytta Andra AP-fonden

Historiker har räknat ut att en finanskris kostar i storleksordningen trettio procent av ett års bnp för samhällsekonomin. Vi lever fortfarande i den våg av folklig ilska som utlöstes när staterna lät vanligt folk betala för räddningen av banker och finansinstitut efter krisen 2008–2009.

Det finns fler problem. Unga med en fallenhet för matematik behövs som ingenjörer och mattelärare. Att låta en växande andel av landets bästa studenter syssla med att konstruera syntetiska optioner och spekulera på finansiella marknader är ett slöseri med resurser.

Det är redan ett problem att alla svenskar tvingas skicka sina pengar för att förvaltas i några kvarter mellan Hötorget, Stureplan och Kungsträdgården i centrala Stockholm. Att fortsätta trissa upp löner, bostadskostnader och dryg attityd i ”the capital of Scandinavia” är ingen bra idé. Det är i stället klokt att politikerna placerat Andra AP-fonden, som förvaltar 458 miljarder av pensionssystemets pengar, i Göteborg.

Skaffa er ett riktigt jobb

Ett modernt land behöver finansiella tjänster. Vanligt folk behöver kunna låna pengar till en renovering, se tjänstepensionspengarna växa och jobba i företag med tillgång till kapital. Men det finns, som ekonomerna säger, en avtagande marginalnytta. Branschen bör inte vara större än nödvändigt.

Stockholm bör sträva efter att bli en huvudstad byggd på riktigt arbete i stället, sådant arbete som skickliga plåtslagare, sjuksyrror och restaurangbiträden utför.

Det är inte finansvalpar som kommer att bygga Sverige starkt.