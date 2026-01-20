De senaste dagarna har USA:s president Donald Trump än en gång öppnat för att införa strafftullar mot flera europeiska länder – däribland Sverige.

Trump vill höja tullarna med 10 procent från och med 1 februari – vilket arbetsmarknadsminister Johan Britz (L) tror kan drabba många svenska jobb.

– En ganska modest bedömning säger att det är tiotusentals jobb i svensk exportindustri som direkt skulle beröras av sådana här tullar. Och ännu fler skulle beröras indirekt, säger ministern till TT.

Pandemistöd kan sättas in

Därför kallar han nu fackförbund och arbetsgivare från Sveriges exportindustri till krismöte.

Inför mötet tittar regeringen på olika lösningar för att hjälpa de som drabbas – och Johan Britz kan bland annat tänka sig att sätta in statliga stöd, likt sådana som användes under pandemin.

– Jag ser framför mig att till exempel korttidsarbete kan vara en sån sak som vi behöver förberedda på, säger Britz till TT.

”Världsordningen är under attack”

LO:s chefsekonom Torbjörn Hållö säger till Arbetet att tullarna såklart kan ha negativa effekter på enskilda branscher, till exempel transport, och i vissa geografiska områden, som i Västsverige. Samtidigt, säger han, är tullarna inte det stora hotet.

– Det Trump gör nu handlar inte bara om problem med export utan det underminerar den regelbaserade världsordningen för ekonomin, som i grund och botten är under attack.

På sikt, säger han, kan arbetslösheten öka och LO-medlemmarnas tjänstepensioner och pensionssparande drabbas negativt.

Systemet för korttidsarbete – som Britz nämner som en möjlig åtgärd – borde enligt Torbjörn Hållö ha funnits på plats sedan tidigare.

– Sedan tror jag att man måste börja diskutera hur vi gemensamt bygger svensk autonomi, att vi själva klarar att producera tjänster och varor som vi i nuläget är beroende av USA för, säger han till Arbetet.

USA-export kan halveras

Kommerskollegium spår att Sveriges handel med USA skulle minska kraftigt om president Trumps hot om tullhöjningar blir verklighet. Sektorer inom tillverkningsindustri och elektronik kan tappa så mycket som halva sin export till USA.

– Exporten till USA har gått ner tydligt redan under 2025. En ytterligare upptrappning skulle så klart vara olyckligt, säger Nils Norell, vikarierande chef för Kommerskollegiums analyshenhet.

