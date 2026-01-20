Miljontapp för facken – många arbetare går miste om pengar de har rätt till
De som skadar sig på jobbet får ut allt mindre pengar via rättsprocesser. Ersättningen som fackets jurister vann åt LO-medlemmar rasade förra året med 62 procent.
– Många går miste om ersättning de har rätt till, säger juristen Styrmir Olafsson.
Medlemmar i facket kan få hjälp av jurister med att få rätt mot arbetsgivare vid felaktig uppsägning eller mot Försäkringskassan om man nekats ersättning. Men fackets juridiska byrå LO-TCO Rättsskydd driver allt färre ärenden. 2025 minskade de med 18 procent jämfört med året innan. Den ersättning, till exempel skadestånd och livränta, som juristerna vann åt LO-medlemmar rasade med 62 procent från 116 till 44 miljoner kronor.
Lättare få rätt
Minskningen är störst inom försäkringsrätten. Försäkringsärendena omfattade förra året 32 procent av ärendena och 55 procent av ersättningen på LO:s område. Trenden har varit sjunkande under flera år.
Styrmir Olafsson, enhetschef för försäkringsrätt på LO-TCO Rättsskydd, ser två orsaker till minskningen. Den ena är i huvudsak positiv.
– De förändringar av sjukförsäkringen som S-regeringen genomförde 2016–22 gjorde det svårare för Försäkringskassan att säga nej till sjukpenning. Det har lett till färre tvister, säger Styrmir Olafsson.
Arbetsskador
Den andra orsaken är tvärtom förödande för många människor, anser juristen. Det handlar om arbetsskadeförsäkringen.
– Den har under lång tid varit undanskymd och bortglömd av våra lagstiftare, säger Styrmir Olafsson.
De åtstramningar i sjukförsäkringen som den borgerliga regeringen införde 2008 ledde till att antalet prövningar av arbetsskador minskade med nära 90 procent.
Rätten till livränta för den som skadat sig i jobbet har med tiden blivit alltmer okänd, både bland människor i allmänhet och bland läkare och handläggare på Försäkringskassan.
”Försäkringen är verkningslös”
Därmed blir det också allt färre tvister för fackets jurister att hjälpa medlemmarna med. Trots att regelverket för livränta inte ändrats är det mycket färre människor som får det, menar Styrmir Olafsson.
– Det finns mängder av ersättningar där ute som människor enligt lag har rätt till, men som de inte får del av. Arbetsskadeförsäkringen är i dag verkningslös och de som blir lidande är de arbetsskadade, säger Styrmir Olafsson.
En statlig utredning som tillsattes av den tidigare S-ledda regeringen har föreslagit omfattande reformer för att sänka trösklarna i arbetsskadeförsäkringen. Utredningen ligger sedan 2023 på regeringens bord men har ännu inte lett till konkreta förslag på lagändringar.
LO-förbundens ärenden och ersättning via LO-TCO Rättsskydd
|Förbund
|Avslutade ärenden 2025
|Avslutade ärnden 2024
|Utverkad ersättning 2025 (tKr)
|Utverkad ersättning 2024 (tKr)
|LO
|7
|3
|–
|–
|Fastighets
|9
|15
|398
|858
|GS Facket
|15
|25
|1 562
|10606
|Handels
|52
|72
|4 977
|6496
|Hotell- och restaurangfacket
|19
|14
|1 346
|3376
|IF Metall
|56
|70
|13 308
|23211
|Livs
|9
|12
|350
|2536
|Seko
|38
|38
|9 513
|18617
|Byggnads
|66
|67
|5 043
|11292
|Elektrikerna
|18
|11
|1 197
|3586
|Kommunal
|19
|50
|1 215
|14085
|Musikerförbundet
|3
|1
|–
|–
|Pappers
|2
|8
|9
|774
|Transport
|21
|19
|4 614
|15948
|Summa
|334
|405
|43 532
|115 939