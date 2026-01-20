Artikeln i korthet Fackets juridiska byrå, LO-TCO Rättsskydd, hanterar allt färre ärenden. Den ersättning som har vunnits för LO-medlemmar har sjunkit drastiskt från 116 till 44 miljoner kronor.

Minskningen är mest tydlig inom försäkringsrätten. En anledning är att arbetsskadeförsäkringen har blivit mer okänd och ineffektiv. Betydligt färre får livränta trots att de enligt lagen har rätt till det, menar Syrmir Olafsson på LO-TCO Rättsskydd.

En utredning om reformer för att förbättra arbetsskadeförsäkringen existerar men har ännu inte lett till några lagändringar.



Medlemmar i facket kan få hjälp av jurister med att få rätt mot arbetsgivare vid felaktig uppsägning eller mot Försäkringskassan om man nekats ersättning. Men fackets juridiska byrå LO-TCO Rättsskydd driver allt färre ärenden. 2025 minskade de med 18 procent jämfört med året innan. Den ersättning, till exempel skadestånd och livränta, som juristerna vann åt LO-medlemmar rasade med 62 procent från 116 till 44 miljoner kronor.

Lättare få rätt

Minskningen är störst inom försäkringsrätten. Försäkringsärendena omfattade förra året 32 procent av ärendena och 55 procent av ersättningen på LO:s område. Trenden har varit sjunkande under flera år.

Styrmir Olafsson, enhetschef för försäkringsrätt på LO-TCO Rättsskydd, ser två orsaker till minskningen. Den ena är i huvudsak positiv.

– De förändringar av sjukförsäkringen som S-regeringen genomförde 2016–22 gjorde det svårare för Försäkringskassan att säga nej till sjukpenning. Det har lett till färre tvister, säger Styrmir Olafsson.

Arbetsskador

Den andra orsaken är tvärtom förödande för många människor, anser juristen. Det handlar om arbetsskadeförsäkringen.

– Den har under lång tid varit undanskymd och bortglömd av våra lagstiftare, säger Styrmir Olafsson.

De åtstramningar i sjukförsäkringen som den borgerliga regeringen införde 2008 ledde till att antalet prövningar av arbetsskador minskade med nära 90 procent.

Rätten till livränta för den som skadat sig i jobbet har med tiden blivit alltmer okänd, både bland människor i allmänhet och bland läkare och handläggare på Försäkringskassan.

”Försäkringen är verkningslös”

Därmed blir det också allt färre tvister för fackets jurister att hjälpa medlemmarna med. Trots att regelverket för livränta inte ändrats är det mycket färre människor som får det, menar Styrmir Olafsson.

– Det finns mängder av ersättningar där ute som människor enligt lag har rätt till, men som de inte får del av. Arbetsskadeförsäkringen är i dag verkningslös och de som blir lidande är de arbetsskadade, säger Styrmir Olafsson.

En statlig utredning som tillsattes av den tidigare S-ledda regeringen har föreslagit omfattande reformer för att sänka trösklarna i arbetsskadeförsäkringen. Utredningen ligger sedan 2023 på regeringens bord men har ännu inte lett till konkreta förslag på lagändringar.

LO-förbundens ärenden och ersättning via LO-TCO Rättsskydd Förbund Avslutade ärenden 2025 Avslutade ärnden 2024 Utverkad ersättning 2025 (tKr) Utverkad ersättning 2024 (tKr) LO 7 3 – – Fastighets 9 15 398 858 GS Facket 15 25 1 562 10606 Handels 52 72 4 977 6496 Hotell- och restaurangfacket 19 14 1 346 3376 IF Metall 56 70 13 308 23211 Livs 9 12 350 2536 Seko 38 38 9 513 18617 Byggnads 66 67 5 043 11292 Elektrikerna 18 11 1 197 3586 Kommunal 19 50 1 215 14085 Musikerförbundet 3 1 – – Pappers 2 8 9 774 Transport 21 19 4 614 15948 Summa 334 405 43 532 115 939 Visa hela tabellen