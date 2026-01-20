Måste jag berätta för chefen att jag är med i facket?

❔ Måste jag berätta för chefen?

Jag jobbar på en liten arbetsplats och är den enda som är med i facket. Måste jag berätta för chefen att jag är det och kan det i så fall ligga mig i fatet?

❕ Nej, det behöver du inte!

Du är inte skyldig att berätta för din arbetsgivare om ditt fackliga medlemskap!

Personuppgifter skyddas av GDPR/Dataskyddsförordningen. Medlemskap i en facklig organisation räknas som en känslig personuppgift som har ett extra starkt skydd i GDPR.

I vissa fall har arbetsgivare ett av lag uppställt krav att innan en åtgärd kontakta den fackliga organisationen. Det rör framför allt beslut om verksamhetsförändringar men också beslut kopplat till enskilda arbetstagare.

Arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig

En förutsättning för detta ansvar är emellertid att arbetsgivaren känner till det fackliga medlemskapet.

Om arbetsgivaren känner till att du är facklig medlem har du ett skydd, förutom i GDPR, i medbestämmandelagen (MBL). Enligt medbestämmandelagen får föreningsrätten inte kränkas.

En arbetsgivare som riktar negativa åtgärder mot dig på grund av medlemskapet kan bli skadeståndsskyldig både i förhållande till dig och den fackliga organisationen.