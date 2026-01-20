“Hot, slag och tystnad – vardag för elevassistenter i skolan”

Elever som bråkar, inte går i skolan och har problem att koncentrera sig. Det är en del av vardagen för oss elevassistenter. Vi är de som alltid ska finnas där. Men när jobbet väl är gjort så är det många som kastas under bussen.

Många elevassistenter anställs på korta anställningar, får stå ut med hot och våld, arga vårdnadshavare och ledsna elever. Sedan är det tack och adjö när skolåret är slut.

”Du ska dö”

Jag blev väldigt överraskad när Ekosändningen i Sveriges Radio i december rapporterade om hur utsatta elevassistenter är ute i skolorna.

Jag tänkte att nu kanske folk börjar lyssna och förstå hur vi har det. Att vi har ett jobb som är ett av de som toppar listorna när det gäller risken att utsättas för hot och våld.

Ett jobb där elevassistenter dagligen hör saker som att ”du ska dö”, ”du är dum i huvudet”, utsätts för slag, sparkar och annat våld.

När vi berättar om det kan vi få höra: ”Det är ju bara barn. Ska du verkligen anmäla det där? Tänk på elevens framtid.”

Ingen ska behöva jobba i en miljö där hot och våld normaliseras, och att man på något sätt ser det som okej. Vi ska precis som alla andra ute i arbetslivet kunna gå till jobbet utan oro för att vi ska attackeras.

Stress och oro ska inte vara vardag

Nu måste vi tillsammans jobba för att elevassistenter inte ska toppa listan över hot och våld. Vi vill inte känna stress och oro över att gå in och hjälpa eleven eller klassen som är i behov av stöd.

Vi vill inte ha kollegor som till slut säger upp sig!

Satsa mer på skolan

Men för att kunna skapa en bättre arbetsmiljö och säkerställa att vi kan ge eleverna det stöd de behöver måste vi få mer pengar till skolan. Det skulle betyda både fler anställningar och mer utbildning för oss som arbetar nära eleverna.

Vi elevassistenter är en del av den ryggrad som gör skolan till den stabila och trygga plats som den faktiskt är – och vi förtjänar att behandlas därefter!

Robert Sjulander elevassistent och huvudskyddsombud, Uppsala