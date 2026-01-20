Man ska förstås inte bli förvånad att det är i Davos tunna alpluft som Donald Trump föreställer sig att han ska få till ett köp av Grönland.

Här, på World economic forums årsmöte, lyssnar miljardärer, oligarker och den politiska eliten på föreläsningar och debatter under fem dagar. På kvällarna partajar de genom att bli skedmatade kaviar av modeller utklädda till flygvärdinnor.

Det är helt enkelt en plats för människor som är vana vid excesser och groteskerier. Som är vana vid att få som de vill.

Lagen gäller inte storföretag

Vi tar en titt på Oxfams senaste siffror, lägligt lanserade till det schweiziska mötet. Världens 12 rikaste personer äger tillsammans mer än den fattigaste hälften – mer än 4 miljarder människor – av världens befolkning. Tillsammans har världens miljardärer en förmögenhet på motsvarande ungefär 162 biljoner svenska kronor. Och förmögenhetsberget har vuxit så det knakar, 80 procent på fem år.

Varför? Inte minst för att Donald Trump varit så snäll mot de superrika. Han har låtit dem flytta med honom in i regeringens lokaler. Han har sänkt skatter, han har avreglerat finansmarknaden och han har avskaffat statliga mekanismer som satt gränser för näringslivets makt och inflytande.

Och under Donald Trump har den amerikanska staten helt sonika slutat tillämpa lagen mot storföretag. Federala myndigheter har avbrutit eller fryst hundratals pågående utredningar mot stora bolag om misstänkta brott mot finanslagstiftning, miljöregler, konkurrenslagar och konsumentskydd. Företag som riskerade miljardböter har i stället sluppit undan med förlikningar eller en klapp på axeln.

Vill ha en kryptostat

Att den amerikanska presidenten vill kasta sig över Grönland är ett led i samma utveckling. Trumps pladder och hot gör nämligen många rikingar otroligt glada och nöjda. De vill åt de sällsynta jordartsmetaller och andra kritiska mineraler som finns på Grönland, resurser som är centrala för allt från batterier till AI-industri.



Namn som Bill Gates, Jeff Bezos och Michael Bloomberg har investerat i bolaget Kobolds gruvprospekteringar på Grönland. I början av 2020-talet gick Open AI-grundaren Sam Altman in som investerare. Kobold sägs också ha säkrat finansiellt stöd från Metas Mark Zuckerberg och riskkapitalisten Marc Andreessen.

Andreessen investerar dessutom stort i Praxis Nation, ett projekt som syftar till att omforma Grönland till en ”kryptostat”, ett självstyrande utopiskt samhälle för libertarianer som älskar att handla med bitcoin och skapa nakenbilder med hjälp av AI.

Peter Thiel betalar

Den fascistiska techoligarken Peter Thiel, som Ulf Kristersson träffade i somras för att prata om just AI, finansierar också Praxis Nation.

Thiel har plöjt ner miljoner i Donald Trumps politiska karriär och det var Thiel som övertygade Trump om att göra skyddslingen JD Vance till vicepresident. I december utsåg Trump dessutom Thiels affärspartner Ken Howery till ny amerikansk ambassadör – i Köpenhamn.

Snart talar Trump i Davos. Den danska regeringen kommer inte. Det gör däremot företrädare för de stora amerikanska techbolag, och riskkapitalmiljön kring dem, som drömmer om ett nytt Grönland. Ulf Kristersson kommer. Natos generalsekreterare Mark Rutte, som vänligt nog kallat Trump för ”daddy”, är också på plats.

Fram med kaviaren. Det är dags att göra business, boys!